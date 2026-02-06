心繫陳宗彥！賴清德私赴馬偕探視 院方曝陳宗彥病情「至少需2週觀察期」

即時中心／廖予瑄報導

行政院前發言人陳宗彥日前驚傳出聚餐後身體出現不適，送往台北馬偕醫院治療，目前仍處於昏迷狀態，在加護病房觀察中。總統賴清德也在今（6）日晚間6時許私下至醫院探視。

3日聚餐後身體不適 陳宗彥赴馬偕就醫

陳宗彥3日在聚餐後，突感身體不適，隨後緊急到台北馬偕醫院就醫，院方也立刻為他動手術；雖然他在術後的病情已暫時穩定，但尚未脫離危險期，仍在加護病房觀察中。此外，院方也已成立特別照顧小組，協助陳後續醫療照護，「主治醫師與醫療團隊全力投入治療。」

賴清德傍晚赴馬偕探視 停留15分鐘

另外，賴清德在今日傍晚6時30分私下前往馬偕醫院探視陳宗彥，並停留約15分鐘。對此，院方回應，不清楚賴清德有計畫探視，並強調會積極協助救治陳。

院方曝陳宗彥病情「至少需2週觀察期」

據《自由時報》報導，陳宗彥在今日下午進行第2次手術，手術期間家屬全程在手術室外守候，術後回到外科加護病房持續觀察。醫界人士表示，腦溢血病情變化快速，手術後通常需至少2週觀察期，才能評估是否趨於穩定，期間仍須密切監測，目前仍屬關鍵階段。

