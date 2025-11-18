心繫鳳凰風災鄉親 上人行腳首站宜蘭

上人行腳，今天前往台北途中，來到了慈濟宜蘭園區，關心因為鳳凰颱風而受災的弟子們，聽到大家人平安，還能善解大災化小災，還有受災同時，不只協助鄉親恢復家園，法親間的關懷也沒中斷，相當欣慰。

「上人好。」

歲末行腳，上人心心念念，因鳳凰颱風受災的宜蘭鄉親。證嚴上人開示 ：「都平安喔 (平安)，總是師父從這邊過去，先趕快進來看大家一下，聽大家 應該就是叫做平安。」

蘇澳慈濟志工 廖鴻達(11.13)：「非常 沒有辦法處理，很謝謝師兄師姊處理 幫忙。」

蘇澳慈濟志工 章游秀珠(11.13)：「很累 壓力很大。」

一場風雨，水漫宜蘭，蘇澳、冬山、羅東32戶慈濟人也受災，法親家人力挺，不孤單。蘇澳慈濟志工 陳桂美(11.13)：「台北的志工，台北都跑到這裡來幫忙。」

冬山慈濟志工 蔡麗蕙：「我們當天我們就接到宗教處，同仁的關懷，隔天就接到我們師父，兩位師父的問候，非常的 心非常地感動 。」

冬山慈濟志工 林美秀：「比較難過的就是，有一台我的菩薩車，就是先生給我載法親的，那一台大車 現在也是泡水，沒有辦法維修 我就作廢了，也是希望說將來也能夠，還有這樣一台的大車，能夠讓我載菩薩。」

人，在慈濟，心，存佛法，災難現前，大化小，一念心轉，只有滿滿感恩。冬山慈濟志工 蔡丞耿 ：「非常感動就是 ，法親家人不斷地會來關懷，我們協力隊長林榮州師兄，他趕快拿他的深水馬達，來讓我們把電梯間趕快抽水。」

蘇澳慈濟志工 林昱助：「家人都在 就是最大的安慰，都很平安 就是最大的安慰，財損慢慢就可以恢復了，那都是小事情。」

「淹水應該有到25到30公分高，(不只喔) 抽屜裏面都淹水了。」

慈濟羅東聯絡處，除了靜思書軒受災嚴重，包括大殿、中央廚房也有相當程度毀損，齊心協力下，努力恢復，甚至供應三餐到災區。羅東慈濟志工 林書妤：「在不到4個小時之內，在(下午)4點半就把，500個便當送到災區。」

證嚴上人開示 ：「現在最重要的是孤老無依，兩老相依 病苦無法(就醫的)，像是這樣的人 很需要依賴，依賴我們的愛心，去幫助他們。」

短暫停留，安了宜蘭區弟子們的心。「這個家會顧得很好 很好，上人 愛您喔。」

