心肌梗塞前兆！急診醫睡到一半胸悶「脖子緊縮」 離奇原因自己都笑了

若睡覺到一半出現胸悶、呼吸不順等症狀，就必須要小心了。一名中年急診醫師睡覺時，突然感到胸口很悶，脖子還出現緊縮感，驚覺是心肌梗塞前兆，差點就要自己跑去掛急診，沒想到結局讓他自己都笑翻，直呼實在太傻了。

臉書粉專「急診醫師碎碎唸」發文表示自己差點跑去掛急診，原因是前一晚睡覺的時候，突然感到胸口非常悶，脖子有緊縮感，一直有吸氣吸不飽的感覺，已自己在急診界20年的經驗，內心警鐘大響，這就是所謂心肌梗塞的症狀。

急診醫說內心非常糾結，覺得應該沒那麼衰，但喘不過氣的感覺卻又不是假的，加上以前抽菸時有準備的NTG（Nitroglycerin，硝酸甘油片）也過期了，不得已只能跑急診一趟。就在他下床一邊想著該叫計程車還是直接叫救護車，一邊換衣服時，衣服一脫突然症狀全都消失，定演一看才發現，竟然只是單純衣服穿反，「本來還以為是網路笑話，沒想到居然真實發生在自己身上」，自嘲以後再也不買前後都寫字的T恤了。

網友們也紛紛留言：「你這種只能穿吊嘎」、「下次如果穿襯衫，第一顆鈕釦記得不要扣」、「很高興還看得到你罵靠夭」、「CK好色哦」、「好險是虛驚一場」、「看得我好緊張，看到最後一段笑了」。

