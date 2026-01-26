心肌梗塞只有男性會中？研究揭「女性血壓升更快」●●歲開始要注意
冬天是心血管疾病的好發季節，不少人以為心肌梗塞多半發生在男性身上，卻忽略了女性同樣面臨不小的健康威脅。究竟女性與男性在血壓變化，以及後續的血管硬化、心臟功能等方面，存在哪些差異？《優活健康網》特摘此篇，並引述國際研究解析男女血壓變化的不同，期望能在預防與治療上，提供更精準的保健與醫療方向。
男女性血壓變化不同
我們經常談到血壓控制的重要性，告訴大家即使暫時你沒有體驗到高血壓直接帶來的不適，但長期的血壓高還是會造成血管內的變化，影響到身體許多器官的健康，尤其是大血管、腦部、腎臟、心臟都會因為高血壓而受損。也就是說，心血管疾病通常是血壓控制不良的結果，讓血管硬化，增加心肌梗塞、腦中風、及心臟衰竭的機會。
許多人會有個印象：「應該是男生比較容易心肌梗塞吧！」甚至有人會說：「女生大概要等到停經以後才會有血壓問題啦，如果在50歲以下不會怎樣啦，不用吃血壓藥。」
究竟女性和男性在血壓變化，以及後續的血管硬化、心臟功能等變化，會有怎樣的差異呢？臨床治療上，經驗豐富的心臟科醫師們常常發現，男性與女性表現血壓變化、冠狀動脈阻塞、或心臟衰竭的狀況其實還挺明確的有所不同。
就像我們在「女性也會心臟病發，可能不會胸痛！冠狀動脈微血管功能障礙，警訊愛注意」提過的，女性心臟病發時，可能只是表現很累、難以休息，而不一定會胸痛，且女性比較容易出現「冠狀動脈微血管功能障礙」 （coronary microvascular dysfunction）以及維持住心臟輸出率的心衰竭。
這些發現都告訴我們，或許男性女性在血壓、心血管的變化方面，有更多不同值得我們發現。畢竟，假使我們發現兩者在病理機轉就有不同的話，或許在治療上或預防的方面，就能再提出更精準的保健或治療方法。
關於男性女性血壓的變化，我們可以參考一篇刊登在《美國醫學會心臟病學》（JAMA Cardiology）的研究。這篇論文的資料來源利用了4個長時間研究的資料，這些資料裡面有長時間每個患者的血壓紀錄以及他們使用的抗高血壓藥物。
此篇論文總共收集了32833位患者的資料，其中54%（17733位）是女性，年齡從5歲～98歲，觀察期間長達43年。在這40多年之中，其中有大約四分之一的女性罹患了新的心血管問題。若我們分為男性、女性兩個族群做比較的時候，先看5～14歲，也就是還沒青春期發育之前的血壓，在男童或女童沒有顯著的不同。
若看到在20歲的時候，男性的收縮壓基準值比女性來得高。可是其實從20多歲開始，女性血壓隨著年齡升高的速度就比男性來得快，雖然男性的收縮血壓也是隨著年齡在上升，但速度較慢。
到了60歲左右，女性的收縮壓數值會開始超過男性，並持續上升。若以平均血壓來看，女性平均血壓上升的趨勢也相當明顯，從20幾歲開始就比男性來得快，直到60歲達到平均血壓的高峰。
如果再藉由一些統計技巧，校正了其他會影響血壓的因素，包含身體質量指數BMI，總膽固醇，糖尿病，抽菸等變因，無論男性或女性的血壓上升幅度都會在校正後稍稍減緩；然而，經過這些校正後，女性血壓隨著年齡的上升幅度還是高於男性。
了解男性、女性隨年齡增長的血壓變化軌跡，會有什麼重要性呢？過去雖然大家知道女性也會心臟病發，不過總覺得發作時間會比男性來的晚，至少會等到停經幾年以後才會比較容易心血管疾病發作。由於堅信「育齡女性不太會有血壓或心臟問題」，許多女性對監控血壓、控制血壓的概念是非常模糊的。
然而如果我們看看研究結果，可以發現40歲後，女性血壓增加的幅度是非常快的！
而且其實從20多歲開始，女性血壓就會一路爬高。因此，或許女性在30歲上下，就該開始注意自己的血壓，並及早採取控制血壓的生活方式。
另外一個值得深入醫療人員繼續研究的是，談到心血管疾病的時候，我們心中的心血管疾病模樣的同質性非常高。不管是個老伯伯在大吃一頓後心肌梗塞，還是一位中年的跑馬者在跑途中心肌梗塞，或是一位妙齡女子突然右手不能動，被診斷為中風；我們對其血管的病理變化的認知目前是非常類似的，這些罹有心血管疾病的人，應該是有相同的心肌缺血以及心臟衰竭。
然而，若我們發現女性血壓隨著年齡變化的軌跡與男性並不相同，那麼在病理機轉的程度，像是血管的硬化，尤其是小型動脈的重塑變化，會不會也有什麼不同呢？還是與荷爾蒙、基因表現有關？或許就是這些的不同，導致了女性心臟病發的時候其症狀較不典型。倘若我們能更進一步找出病理變化的不同，在預防保健上或許能提供更多的資訊，告訴女性如何保養心血管。
千萬不要以為女性比較不容易有心血管疾病！20幾歲後，女性血壓上升速度較快，建議在年輕時期就開始監測和管理血壓，以預防未來的心血管疾病。醫療專業人員在制定高血壓預防和治療策略時，也別忽略女性。
（本文獲照護線上授權轉載，原文為：女性血壓上升比男性更快？高血壓不是男性專屬！破解性別差異與心血管風險！）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
低血壓竟不是壞事？心臟科醫：身體狀況符合「1條件」反而更長壽
如何才能快速「降血壓」？營養師教「3招」控血壓：降太快會頭暈
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為心肌梗塞只有男性會中？研究揭「女性血壓升更快」●●歲開始要注意
其他人也在看
臉紅、流鼻水⋯蘋果病「微小病毒B19」是什麼？醫示警「4症狀」要小心
台中市一名11歲女童，因感冒症狀持續近一個月未癒，外出時突然在車內「大叫一聲」後隨即昏迷，搶救後仍因嚴重心臟衰竭宣告不治，後續傳出檢驗後發現，女童體內呈現「微小病毒B19」陽性。醫師表示，B19病毒確實可在極罕見情況下導致孩童重症甚至致命，但多數感染屬自限性輕症，家長無須過度恐慌，應正確認識疾病、提高警覺並掌握就醫時機。優活健康網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
APP「死了嗎」爆紅！自己住怕出事沒人知，5招打造獨居防護網
由於不婚、少子化、高齡化的情形與日俱增，年過半百後選擇獨居的也大有人在，然而前有羅霈穎、張振寰失聯多日被發現陳屍在家中，後有曹西平、吳朋奉倒在家中卻無人知曉，引...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
壓力太大別硬撐！醫示警3種刺激「傷心臟」
[NOWnews今日新聞]在步調緊湊的現代社會中，壓力大與不規律的生活作息幾乎已成為常態。許多人認為，只要身體能撐得住，就無須擔憂。但國泰綜合醫院心血管中心主治醫師黃晨祐提醒，若長期處於高壓環境，缺乏...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
公園運動器材「這樣用」有效改善五十肩！幫你找回靈活肩膀
你是否感覺肩膀抬不起來，穿衣服都很吃力？這恐是五十肩惹的禍。中醫師指出，五十肩好發於40至60歲之間，特徵是肩關節活動受限與疼痛，舉手或後擺都感到困難，這不是單純的肌肉痠痛，而是因為肩關節囊沾黏，導致健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
人走茶涼趕出門／獨家！遭驟逝男友家人刁難 卜星慧被逼24小時搬家
歌手卜星慧以一首自創曲〈送給前男友〉在網路上獲得345萬次觀看，雖然歌曲逗趣幽默，但現實生活，她卻遇到人生的最大關卡。她和製作人男友同居多年，但男友上個月猝逝後，她不到24小時就被男友的姐姐逐出家門，且不准她帶走屋內物品，讓她在為男友離世哀傷時，還流離失所。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
預防三高掌握「檢、吃、動、戒、睡」 年菜也要聰明選
農曆年節將近，大家忙於備年貨、準備年菜之際，別忘了兼顧家人的健康。研究指出高血壓所引發罹患慢性疾病的風險，以心血管疾病的1.8倍為最高；高血糖與高血脂導致罹患慢性腎臟病的風險分別為1.8及1.5倍，三高對於慢性疾病的危害不容小覷。依據113年國人十大死因分析，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病與腎炎、腎病症候群及腎病變五項，皆與三高（高血壓、高血糖與高血脂）相關，死亡人數達6.1萬人（佔總死亡人數約30%），並超過癌症5.4萬人。NOW健康 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
外送員嘲諷披薩店女童「很黑」 父轟：心黑又無禮！
台中市西區一間披薩店的老闆，PO出監視器畫面，他的女兒幫忙顧店時，有外送員來取餐，看著女兒嘲諷說，妳怎麼那麼黑，妳是從夏威夷回來的嗎，年紀小的女童只能尷尬面對，但老闆事後看到超生氣，認為外送員很無禮，...華視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
上班族必看！「抖腳」能否降血糖？名醫2字解答：這樣做免吃藥
如何控制血糖，向來備受關注。醫師王介立表示，答案不是食物，而是運動。研究指出，受試者若有運動，進食後、胰島素濃度上升時，人體能將血糖優先導向活動過的肌肉組織以回補肝醣，因此能控制血糖。至於抖腳能否降血糖，他表示，因為抖腳也能讓肌纖維收縮，因此「當然」有影響血糖值，「但因參與的肌纖維總數量較少，所以降低血糖的數量肯定也較小。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
膽固醇正常仍可能心肌梗塞！慢性發炎才是血管老化主因
心血管疾病不只是油脂問題，更是慢性發炎推動。高敏感度C反應蛋白對未來心血管事件的預測力是膽固醇的2至3倍，數值大於3毫克每公升者死亡風險增加54%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
甜甜圈店禁12歲以下進入！外帶也不准「要到門外等」 店家稱「我們不厭童」網打臉
台北市中山區一家甜甜圈店最近在網路引發爭議，有一名家長帶著6歲小孩上門消費，店家卻一再強調他們不招待12歲以下小朋友，儘管他們解釋只是要外帶，店家仍拒絕讓他們進入，讓家長不滿店家這樣的對待太過分了。事件引發眾人熱議，店家也跳出來「澄清」回應情況，重申這是他們的規定，並說「這樣的決定並不是厭童」，但沒有解釋這個規定的由來，持續引發議論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
最新／中國甘肅5.5極淺層地震！USGS「黃色預警」 蘭州、西安都有感
即時中心／廖予瑄報導今（26）日下午3時許，中國甘肅發生規模5.5地震，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震，蘭州、西安等地都有震感。民視 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
醫生點名「這4種茶」千萬別喝！傷胃又傷身，多一步驟護肝腎
台灣人愛喝茶，從手搖飲到自家沖泡的高山茶，茶幾乎是我們的「國飲」。茶葉中富含的兒茶素被公認具有抗氧化、促進代謝的好處，但如果喝的方法不對，恐怕養生不成反傷身。景...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
男友猝逝24小時內被逐出門！卜星慧痛失愛人又遭刁難 帶走個人物品須出示收據
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導曾參加過《超級星光大道》選秀節目的歌手卜星慧與製作人男友同居多年，但男友去年12月因心肌梗塞意外離世後，她不到24...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
在媽媽肚裡就「肋膜積液」 童罹全球極罕見KLA！北榮成功診治
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今年10歲的詹小弟，從在媽媽肚子裡頭就被發現異樣，出生後即因肋膜積液、皮膚特殊病灶，屢住院，儘管持續服用藥物，但肋膜積液逐漸變多，且呼吸情況逐漸惡化、喘促明顯，父母十分擔心輾轉至台北榮總求診，兒醫團隊精準診斷確認是罹患全球極為罕見「卡波西樣淋巴管瘤」（簡稱KLA），並治療成功，已可正常上學，參與體育活動，恢復健康生活...匯流新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
連鎖粥店遭控食安出包 碗底「全是沙」又吃到蟲
連鎖粥店遭控食安出包 碗底「全是沙」又吃到蟲EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
餐廳勞資糾紛 東鋼集團第二代侯尊中衰被告
1名女子在壹便利餐飲公司上班，事後因為工傷引發勞資糾紛，雙方在調解破局後女子一怒對公司蘇姓負責人、黃姓監察人提起過失傷害、故意傷害、詐欺得利、背信等罪告訴，甚至連公司法人股東、東鋼集團第二代侯尊中也被女子一併提出告訴，但台北地檢署調查後認為全案應為民事糾紛，應循民事途徑解決，認為3人罪嫌不足，處分不起訴。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
甘肅迭部規模5.5地震！震央深10公里 USGS發布黃色預警
根據大陸地震台網與美國地質調查局（USGS）同步發布消息指出，此次地震震央位於北緯34.06度、東經103.25度，屬淺層地震類型。據《新快報新聞》等陸媒報導，西安有民眾回報身處7樓時感受到劇烈晃動，其他多地亦傳出震感回報。目前尚未傳出重大災情或人員傷亡，當地應急單位已...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 3則留言
車銀優難逃了！遭追討天價200億稅金 最高恐面臨無期徒刑
南韓明星車銀優近日傳出的逃漏稅風波愈演愈烈，遭首爾國稅局追繳 200 億韓元（約4.3億新台幣），堪稱韓娛史上最大宗。有媒體指出，依韓國法律規定，逃漏稅額超過 10 億韓元即適用《特定犯罪加重處罰法》，恐面臨五年以上有期徒刑甚至無期徒刑，外界認為車銀優處境相當艱難。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 6則留言
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 9則留言
59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力
罹患肝癌不代表走入絕境，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，過去曾發生肝癌自發性消失的案例，機率最高僅約6萬分之1。即便在沒有手術、化療的狀況下，腫瘤仍可能因「缺血缺氧」、「戒除致癌物」或「誘發免疫反應」而縮小甚至消失。他舉例，曾有患者確診新冠肺炎後，12公分的巨大腫瘤竟在一年後完全壞死，強調這些案例是為了鼓勵癌友，在艱難的抗癌路上不要輕言放棄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言