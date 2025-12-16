心肌梗塞急送加護病房！發病前「共通飲食曝光」 營養師示警了

營養師趙強表示，近日他觀察到多起心肌梗塞患者在發病前的飲食有相似之處。（示意圖，東方IC）

天氣轉冷，不少民眾偏好來碗熱呼呼的麻油雞、羊肉爐或薑母鴨進補，但營養師趙強近日在臉書發文提醒，加酒烹調即使點火燒過，也無法把酒精完全去除，若食用不當，恐對心血管健康造成風險，尤其是有心臟病、高血壓、高血脂病史的人，他建議還是不吃這類食物比較好。

「燒過就沒酒精？」真的能完全揮發嗎？

趙強指出，許多人誤以為料理中加入酒後點火燃燒，酒精就會完全消失，但根據研究顯示，即使火焰自然熄滅，料理中仍可能殘留約75%的酒精量。也就是說，所謂「燒酒去味」並不等於「去酒精」，民眾往往在不自覺下攝取到相當比例的酒精。

天冷進補為何反成健康地雷？

除了酒精問題，趙強也提醒，這類大量加酒的進補料理，通常同時含有高油脂、高熱量的隱憂。對一般人而言，偶爾食用或許影響有限，但若頻繁進食，恐增加身體負擔。

哪些人特別要避免？

趙強強調，有心臟病、高血壓、高血脂病史者，應盡量避免麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等高油脂、含酒料理。他也分享臨床觀察指出，近一個月在心臟內科加護病房，就遇到多起心肌梗塞個案，發作前皆曾食用這類料理，提醒民眾切勿輕忽飲食與心血管風險的關聯。

想暖身又顧健康，該怎麼吃？

對於想在寒冷天氣補身又顧健康的民眾，趙強建議，應選擇低油、少酒或無酒的料理方式，並留意份量與食用頻率，才能真正吃得暖、也吃得安心。

