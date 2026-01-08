心肌梗塞搶救關鍵90分鐘 「到院前心電圖」成救命關鍵

【健康醫療網／記者陳靖安報導】心臟疾病長年高居國人十大死因前列，其中急性心肌梗塞（AMI）發作迅速、死亡率高，唯有與時間賽跑，掌握黃金搶救時間，才能大幅提升存活率。衛生福利部中央健康保險署高屏業務組何尹琳副組長提到，為了搶救心跳的每一秒，高屏業務組擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，攜手高雄市政府消防局及高雄市急救責任醫院，以科技串聯緊急救護與醫療團隊，爭取黃金90分鐘的救命時間。

到院前心電圖即時判讀 串聯救護與醫療體系

救護人員在運送患者途中，即能執行12導程心電圖檢測，透過4G/5G即時傳輸至雲端，由專科醫師團隊線上判讀並指導用藥，提前啟動心導管團隊，成功建立院前與院中無縫接軌之急性心肌梗塞救治流程，爭取每一分每一秒的救命時間。

廣告 廣告

高雄醫學大學附設中和紀念醫院林宗憲副院長表示，透過「高雄模式」的區域聯防，不僅有效掌握搶救時間，更讓急救責任醫院的處置流程無縫接軌，目標是讓心肌梗塞患者的救治成功率能夠提升，死亡風險進一步降低。

D2B時間大幅縮短 急性心肌梗塞到院直送心導管室

高醫心臟內科許栢超主任強調，急性心肌梗塞是與時間的競賽，國際指引要求「到院至球囊擴張時間（Door-to-Balloon, D2B）」必須在90分鐘內完成。透過此計畫，救護人員成為「第一時間的醫療助手」，利用網際網路將到院前心電圖資料即時回傳。數據顯示，在「高雄模式」介入後，平均D2B時間顯著縮短，小於90分鐘的達成率更可高達95%以上。這套系統讓醫療團隊能在患者抵達前完成準備，甚至實現「繞道急診（ER Bypass）」，患者一抵院即直送心導管室，將救治流程壓縮到極致。

到院前判讀成功救命 出現警訊立即撥119

高醫急診醫學部劉冠廷內科主任說明，以近期一名60歲男性患者為例，該患者發生胸悶、冒冷汗症狀。救護員在到院前立即執行心電圖並上傳，經雲端判讀確診為ST段上升心肌梗塞，並由線上醫師指示用藥。患者抵達高醫後立即進行緊急心導管手術，發現左前降支動脈嚴重狹窄達95%，經置放支架後成功打通血管，術後四天即順利出院。

劉冠廷主任也提醒民眾，若出現胸悶、胸痛或呼吸困難等警訊，應立即撥打119呼叫救護車，切勿硬撐自行開車，以免錯失寶貴的救命時間。

【延伸閱讀】

臺灣心肌梗塞學會年會聚焦 推動急性後期與長期照護新模式

爭取黃金救援時間！台美合作促進心肌梗塞患者急診照護



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67277

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw