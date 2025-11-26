心肌梗塞自救3法！2茶飲預防血管鈣化 2穴道強心肺解胸悶

現代人飲食西化、生活壓力大，心血管疾病已成為十大死因之一。心臟外科醫師楊智鈞表示，不少心肌梗塞患者在手術後，因飲食過於清淡，缺乏足夠蛋白質，導致身體虛弱無力。中醫師鄒瑋倫建議，術後患者可透過適度運動、按摩穴位、飲用中藥茶飲等方式，幫助心臟復原。

避免清晨運動 選擇黃昏時分較適宜

鄒瑋倫指出，許多人習慣清晨運動，但對某些特定族群而言，清晨運動反而弊大於利。因為清晨時，心跳和血壓容易快速升高，尤其是老年人或有特殊疾病的患者，更應避免在此時運動。他建議大家不妨選在黃昏天色正亮、氣溫溫暖的時候運動，對身體較無負擔。

空腹運動可帶茶飲 避免血糖驟降

對於喜歡空腹運動的民眾，鄒瑋倫表示，空腹運動雖可提升兩倍脂肪代謝率，但前提是身體狀況要能負荷。他建議運動時可帶些中藥茶飲，如佛手柑可擴張冠狀動脈、增加血流量；蓮子心有安神養心的功效，搭配西洋參涼補，可緩解運動時的心臟負擔。

按摩穴位舒心脈 通氣血好輕鬆

術後三個月，患者可進行和緩的穴位按摩。鄒瑋倫推薦按摩心包經上的天泉穴和曲澤穴，前者位於腋下三指橫幅兩寸處，後者則位於肘彎處，用力時會有個凹陷。經常按摩這兩個穴位，可幫助心血管放鬆，氣血通暢，改善胸悶不適感。

中藥茶飲養心脈 遠離心梗復發

心肌梗塞患者術後兩周至兩個月，就會開始擔心復發問題。鄒瑋倫表示，中醫特別設計了「耆心動黏茶」，以黃耆補中益氣、桃仁化瘀、生薑散氣、桂枝溫經通脈、紅棗養血活血，幫助減少心梗復發機率。不過患者飲用仍需由中醫師評估，一般建議術後三個月至一年再開始飲用。

胸悶冒冷汗當心 心肌梗塞自救3法

若感到胸悶、頭皮發麻、臉部發冷等症狀，很可能是血壓驟降的前兆。楊智鈞提醒，此時應立即就地蹲下或躺平，因為頭部位於身體上方，一旦血壓下降，容易昏厥，保持身體在低位，可避免休克的發生。同時應指定1人協助，若狀況沒有好轉，應盡快叫救護車送醫，切勿硬撐。

鮪魚香椿補心臟 油脂蛋白不可少

術後飲食也是復原的關鍵。鄒瑋倫解釋，中醫所說的心，不僅指心臟，還包括大腦、精神、內分泌等系統，因此術後飲食除了要清淡，更需補充足夠油脂和蛋白質，以維持身體機能。她推薦食用鮪魚補充Omega-3、香椿提供抗氧化的檸檬苦素、黃豆芽則有助降血壓，搭配南瓜籽油等優質油脂，對心臟保護更有幫助。

◎ 諮詢專家／楊智鈞醫師．鄒瑋倫中醫師

