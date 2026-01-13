心肌梗塞非無預警！900萬人研究揭密 4大徵兆「高血壓最關鍵」

美國與南韓針對逾900萬名成年人進行的大型健康數據分析顯示，遭遇心肌梗塞、中風或心臟衰竭等嚴重心血管事件的患者中，高達99%在發病前至少具備高血壓、高膽固醇、高血糖或吸菸其中一項危險因子，顯示嚴重心血管疾病並非無預警發生。

這項已於2025年10月發表在《美國心臟病學會雜誌》(Journal of the American College of Cardiology)的研究，分析了美國與南韓超過900萬名成年人的健康數據。根據《Science Alert》報導，研究結果顯示，在上述4項危險因子中，高血壓與嚴重心血管事件的關聯性最為密切。

數據顯示，在美國和韓國，超過93%出現心臟病發作、中風或心臟衰竭的患者，在發病前都患有高血壓。研究團隊指出，妥善控制血壓可能是預防未來嚴重心血管疾病的關鍵所在。

該研究的資深作者、美國西北大學心臟病學者葛陵蘭(Philip Greenland)表示，現在的目標是要更努力地尋找控制這些可改變嚴重心血管疾病風險的方法，而不是偏離正軌，去追求那些無關致病的其他因素。

