心肌梗塞非長者專利 年輕族群不自覺恐延誤就醫

麻豆新樓醫院心臟科醫師蘇柏學說明心肌梗塞並非老年人的專利，近年中年患者增多，寒冬增加風險卻不自覺，反而延誤就醫時機。（記者李嘉祥攝）

入冬後氣溫明顯下降，急診室裡心肌梗塞病人也變多，有民眾疑惑明明只是天氣變冷，為什麼心臟病卻特別容易在此時發作；麻豆新樓醫院心臟科醫師蘇柏學解釋是因為身體在低溫環境下產生的一連串生理反應，讓心臟承受更大的負擔；值得注意的是，心肌梗塞並非老年人專利，近年來五十歲以下甚至四十多歲患者逐漸增加，特別是有抽菸習慣、作息不規律、長期熬夜或工作壓力大者，在寒冷天氣下風險更高，但這些族群往往自覺年輕，易低估心臟警訊，反而延誤就醫時機。

蘇柏學醫師指出，當天氣變冷時，人體為了維持體溫，血管會自然收縮，會讓血壓上升，心臟必須更用力才能把血液送到全身；對於原本就有高血壓、糖尿病或血管硬化的人來說，這樣的變化等於讓心臟在短時間內「加班工作」；此外，低溫也會讓血液變得較濃稠、血流速度變慢，如冠狀動脈裡本來就有動脈硬化斑塊時，就更易形成血栓，一旦血管突然被堵住，便可能引發心肌梗塞。

蘇柏學醫師說明臨床上常見的發作時機，常發生在清晨剛起床、外出突然吹到冷風，或洗澡時水溫偏低等情況下，這些看似日常的小事，對心臟而言卻可能是強烈刺激，成為誘發心臟事件的關鍵。許多患者事後回想，發作前並沒有劇烈活動，只是忽略了天氣帶來的影響；

蘇柏學醫師強調，許多心臟事件其實是可以預防的，提醒在寒冷季節中保護心臟關鍵，出門時注意保暖，尤其避免冷風直接吹向胸口；早上起床不要太急，讓身體慢慢適應溫度變化；洗臉、洗澡時避免水溫過低；慢性病患者務必規律服藥並追蹤控制狀況，這些看似平凡的生活習慣，其實都是降低心肌梗塞風險的重要環節；而對心肌梗塞而言，治療的時間越早，心臟受損就越少，提醒天氣寒冷時若出現持續性的胸悶、胸痛、呼吸困難，或合併冒冷汗、噁心、左手或下巴痠痛等症狀，切勿自行忍耐或等待症狀緩解，應盡快就醫或尋求急救協助。