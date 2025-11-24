心肌梗塞5成無症狀 胸悶痛10分鐘「打119才能保命」
氣溫將自今晚起下降，26日甚至僅剩14度，醫師提醒高血壓等高危險族群需特別留意心肌梗塞風險。根據國外資料顯示，心肌梗塞患者僅約五成在發病前有症狀，台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師徐千彝指出，若出現胸悶或疼痛往肩背放射等症狀超過10分鐘未改善，應立即撥打119，而非自行就醫，以把握黃金救命時間。
台北醫學大學衛生福利政策中心日前舉辦預防猝死研討會，徐千彝醫師在會中表示，根據歐洲心臟學會最近引用美國360萬名心肌梗塞患者資料分析，約有五成患者在發病前完全沒有症狀，許多人甚至從未因心臟疾病就醫，凸顯心肌梗塞難以預警的特性。
針對心肌梗塞的發生機制，徐千彝解釋，部分血管內斑塊累積後破裂形成血栓，但血管狹窄程度可能不到40%，導致民眾平常完全感受不到異常。這種現象與血管累積斑塊時會向外膨大有關，使管腔未必狹窄，但斑塊總量已增加且結構不穩定，一旦破裂便可能瞬間堵塞血管，引發致命的心肌梗塞。
徐千彝強調，面對突發的心肌梗塞，「及早叫救護車」遠比家屬接送或自行使用交通工具安全。救護車上配備心電圖設備，並有AI判讀功能及急救藥物，還能提前通報急診團隊，加快後續搶救流程，大幅提高存活機會。
雖然近年有部分民眾隨意呼叫救護車引起社會討論，徐千彝坦言，醫師不鼓勵民眾任意撥打119，但當出現胸悶持續不退、冒冷汗、呼吸困難、疼痛往肩背放射等典型症狀時，應立即求助，因為路上昏倒的後果，將遠比被質疑「濫用」救護資源更為嚴重。
要真正降低心肌梗塞風險，徐千彝認為必須落實初級預防。由於許多患者在發病前毫無徵兆，膽固醇控制成為最關鍵的一環。他指出，國內近期已建立血脂治療流程、給付規範與照護獎勵制度，醫療團隊能更有效協助民眾控制血脂，降低不穩定斑塊的威脅。
徐千彝最後提醒，持續胸悶超過10至15分鐘，且休息無法改善，是自我判斷心肌梗塞警訊的關鍵。民眾應謹記這些症狀特徵，一旦發作，對於把握黃金救命時間將更有幫助，尤其在氣溫驟降的季節更應提高警覺。
