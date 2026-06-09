「心肝炸彈」警訊！脂肪肝恐悄悄偷走壽命 醫界倡「3-3-3-3」行動指引與積極管理新策略

▲34歲房仲暴肥捐血遭拒揭「心肝炸彈」警訊！脂肪肝恐悄悄偷走壽命，醫界倡「3-3-3-3」行動指引與積極管理新策略大合照（左起為台灣肝臟研究學會余明隆會長、義大大昌醫院胃腸肝膽科葉人豪科主任）

【記者 王雯玲／高雄 報導】「我明明生龍活虎，怎麼可能捐血被退貨？」34歲房仲許先生一次捐血遭拒，意外發現肝指數異常，進一步確診代謝異常脂肪肝炎（MASH）。這起個案提醒，外表看似健康的青壯年，也可能因體重快速增加、三餐不規律、頻繁應酬與代謝異常，讓脂肪肝悄悄進展為更高風險的脂肪肝炎。面對突如其來的警訊，許先生坦言一度感到害怕：「我才34歲，以前總覺得自己還年輕、撐得住，沒想到身體已經先出問題。」想到未來還有許多人生計畫要完成，他開始正視健康，這也成為他決心改變的轉捩點。

廣告 廣告

▲台灣肝臟研究學會余明隆會長指出，台灣代謝異常脂肪肝盛行率達33.3% ，相當於每3人就有1人受影響，且具年輕化趨勢 。

台灣肝臟研究學會余明隆會長指出，台灣成人代謝異常脂肪肝盛行率已達33.3%，相當於每3人就有1人受影響。2026年世界衛生大會亦正式將過往「脂肪肝（Fatty Liver Disease）」更名為脂肪性肝病（Steatotic Liver Disease, SLD），並將其列為全球慢性病防治重點。脂肪性肝病中，涵蓋代謝異常脂肪肝病（MASLD）、代謝異常脂肪性肝炎（MASH）及酒精性肝病（ALD）。余明隆會長說，脂肪肝早期常無明顯症狀，即使已出現肝臟發炎或纖維化，患者也未必有明顯不適，導致不少人確診時已進入較高風險階段。數據顯示，40%–52%代謝異常脂肪肝炎患者確診時已是中重度肝纖維化。為突破診斷盲區，台灣肝臟研究學會脂肪肝小組將推動導入「精準篩檢、風險判定、分級管理」三階段流程，運用 AI 運算雲端電子病歷主動找出高風險族群，再結合肝纖維化指數(FIB-4)或肝纖維化掃描儀等工具評估肝纖維化風險，依嚴重度進行分級管理與跨科別轉介，協助患者及早發現、及早介入治療。

▲義大大昌醫院胃腸肝膽科葉人豪科主任提醒，若有肝功能異常、中重度肝纖維化或多重代謝共病等危險指標，必須積極介入 。建議與醫師討論，評估結合生活習慣調整，及使用與人體相似度達94%的 GLP-1 藥物治療 。

義大大昌醫院胃腸肝膽科葉人豪科主任也提醒，若代謝異常脂肪肝病已進展為代謝異常脂肪肝炎或合併肝纖維化、肥胖、糖尿病等共病，不應再停留於「少吃多動、定期追蹤」。對高風險族群而言，治療不僅是改善肝指數，更需同步管理體重、血糖、內臟脂肪與心血管風險。隨著新型治療選項出現，脂肪肝照護也將由被動追蹤走向積極管理。他指出，臨床上不少患者是在健檢發現脂肪肝後，長年只被告知「少吃多動、定期追蹤」；但若肝臟已持續發炎、出現纖維化風險，或同時合併肥胖、糖尿病等代謝共病，就不應再停留於被動觀察。代謝異常脂肪肝炎一旦持續進展，可能走向肝纖維化、肝硬化甚至肝癌，也會讓心血管風險同步升高。葉人豪科主任提醒，這類「紅燈族群」的照護不應只聚焦單一肝臟指標，而應同時管理體重、血糖、內臟脂肪與心血管代謝風險，轉向跨科別、整合式風險管理。這也呼應WHO對脂肪性肝病防治的提醒，面對與肥胖、糖尿病、心血管疾病等共同風險因子交織的疾病，應從初級照護、早期篩檢到臨床管理，採取更整合的公共衛生應對。

葉人豪主任說明，過去代謝異常脂肪肝病與代謝異常脂肪肝炎治療，多以生活型態調整、減重與追蹤觀察為主；但對於代謝失衡且疾病風險較高的患者，單靠意志力往往難以長期維持。隨著治療選項出現，脂肪肝炎照護已進入積極管理新階段。

2026年3月，台灣一款與人體相似度達94%的 GLP-1 藥物獲得「代謝異常脂肪性肝炎」適應症。該藥物經過臨床試驗，證實能帶來三大效益，包含改善代謝以改善肝臟發炎、逆轉中重度肝纖維化，助近七成患者達代謝異常脂肪肝炎緩解且纖維化不再惡化；也有研究顯示，使用該藥物減重，最多可減少8成以上體脂肪。收治許先生的葉人豪主任分享，在接受該 GLP-1 藥物治療後，許先生同步戒除含糖飲料與炸物、調整生活作息。經過兩個月努力，體重下降6公斤，肝臟發炎指數也由300以上降至約120。對於健康改善，許先生開心表示：「現在最明顯的是皮帶可以往內多扣兩格，精神也比以前好很多。」目前許先生正持續朝健康體重前進，希望在明年以最好的狀態迎接婚禮。

面對脂肪肝危機，余明隆會長及葉人豪主任共同呼籲，民眾應謹記「3-3-3-3」行動指引：