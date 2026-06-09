「心肝炸彈」警訊！脂肪肝恐悄悄偷走壽命 醫界倡「3-3-3-3」行動指引與積極管理新策略
【記者 王雯玲／高雄 報導】「我明明生龍活虎，怎麼可能捐血被退貨？」34歲房仲許先生一次捐血遭拒，意外發現肝指數異常，進一步確診代謝異常脂肪肝炎（MASH）。這起個案提醒，外表看似健康的青壯年，也可能因體重快速增加、三餐不規律、頻繁應酬與代謝異常，讓脂肪肝悄悄進展為更高風險的脂肪肝炎。面對突如其來的警訊，許先生坦言一度感到害怕：「我才34歲，以前總覺得自己還年輕、撐得住，沒想到身體已經先出問題。」想到未來還有許多人生計畫要完成，他開始正視健康，這也成為他決心改變的轉捩點。
▲台灣肝臟研究學會余明隆會長指出，台灣代謝異常脂肪肝盛行率達33.3% ，相當於每3人就有1人受影響，且具年輕化趨勢 。
台灣肝臟研究學會余明隆會長指出，台灣成人代謝異常脂肪肝盛行率已達33.3%，相當於每3人就有1人受影響。2026年世界衛生大會亦正式將過往「脂肪肝（Fatty Liver Disease）」更名為脂肪性肝病（Steatotic Liver Disease, SLD），並將其列為全球慢性病防治重點。脂肪性肝病中，涵蓋代謝異常脂肪肝病（MASLD）、代謝異常脂肪性肝炎（MASH）及酒精性肝病（ALD）。余明隆會長說，脂肪肝早期常無明顯症狀，即使已出現肝臟發炎或纖維化，患者也未必有明顯不適，導致不少人確診時已進入較高風險階段。數據顯示，40%–52%代謝異常脂肪肝炎患者確診時已是中重度肝纖維化。為突破診斷盲區，台灣肝臟研究學會脂肪肝小組將推動導入「精準篩檢、風險判定、分級管理」三階段流程，運用 AI 運算雲端電子病歷主動找出高風險族群，再結合肝纖維化指數(FIB-4)或肝纖維化掃描儀等工具評估肝纖維化風險，依嚴重度進行分級管理與跨科別轉介，協助患者及早發現、及早介入治療。
▲義大大昌醫院胃腸肝膽科葉人豪科主任提醒，若有肝功能異常、中重度肝纖維化或多重代謝共病等危險指標，必須積極介入 。建議與醫師討論，評估結合生活習慣調整，及使用與人體相似度達94%的 GLP-1 藥物治療 。
義大大昌醫院胃腸肝膽科葉人豪科主任也提醒，若代謝異常脂肪肝病已進展為代謝異常脂肪肝炎或合併肝纖維化、肥胖、糖尿病等共病，不應再停留於「少吃多動、定期追蹤」。對高風險族群而言，治療不僅是改善肝指數，更需同步管理體重、血糖、內臟脂肪與心血管風險。隨著新型治療選項出現，脂肪肝照護也將由被動追蹤走向積極管理。他指出，臨床上不少患者是在健檢發現脂肪肝後，長年只被告知「少吃多動、定期追蹤」；但若肝臟已持續發炎、出現纖維化風險，或同時合併肥胖、糖尿病等代謝共病，就不應再停留於被動觀察。代謝異常脂肪肝炎一旦持續進展，可能走向肝纖維化、肝硬化甚至肝癌，也會讓心血管風險同步升高。葉人豪科主任提醒，這類「紅燈族群」的照護不應只聚焦單一肝臟指標，而應同時管理體重、血糖、內臟脂肪與心血管代謝風險，轉向跨科別、整合式風險管理。這也呼應WHO對脂肪性肝病防治的提醒，面對與肥胖、糖尿病、心血管疾病等共同風險因子交織的疾病，應從初級照護、早期篩檢到臨床管理，採取更整合的公共衛生應對。
葉人豪主任說明，過去代謝異常脂肪肝病與代謝異常脂肪肝炎治療，多以生活型態調整、減重與追蹤觀察為主；但對於代謝失衡且疾病風險較高的患者，單靠意志力往往難以長期維持。隨著治療選項出現，脂肪肝炎照護已進入積極管理新階段。
2026年3月，台灣一款與人體相似度達94%的 GLP-1 藥物獲得「代謝異常脂肪性肝炎」適應症。該藥物經過臨床試驗，證實能帶來三大效益，包含改善代謝以改善肝臟發炎、逆轉中重度肝纖維化，助近七成患者達代謝異常脂肪肝炎緩解且纖維化不再惡化；也有研究顯示，使用該藥物減重，最多可減少8成以上體脂肪。收治許先生的葉人豪主任分享，在接受該 GLP-1 藥物治療後，許先生同步戒除含糖飲料與炸物、調整生活作息。經過兩個月努力，體重下降6公斤，肝臟發炎指數也由300以上降至約120。對於健康改善，許先生開心表示：「現在最明顯的是皮帶可以往內多扣兩格，精神也比以前好很多。」目前許先生正持續朝健康體重前進，希望在明年以最好的狀態迎接婚禮。
面對脂肪肝危機，余明隆會長及葉人豪主任共同呼籲，民眾應謹記「3-3-3-3」行動指引：
代謝異常脂肪肝病的3大高風險族群：腰圍過粗、過重或肥胖、三高慢性病。
打破不就醫的3大迷思：輕度脂肪肝不代表沒事、肝指數(GOT/GPT)正常不等於健康、少吃多動不一等於完全治療。
需積極治療的3大危險指標：肝功能持續異常(GOT/GPT 或 AST/ALT)、中重度肝纖維化、多重代謝共病（例如肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂）應立刻尋求肝膽腸胃科／消化內科、新陳代謝科、家醫科等醫療協助。
落實3大行動：第一階段落實「飲食、運動、體重控制」；第二階段為定期就診評估，若生活改變效果不彰，第三階段可則透過與醫師討論，評估使用新型藥物，達成改善肝臟發炎與代謝、延緩或逆轉肝纖維化、降低心血管疾病風險。（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
麻吉大哥8小時爆倉10次 帳戶見底、仍開25倍槓桿再戰
(記者周德瑄／綜合報導）加密幣圈知名人物、藝人黃立成（麻吉大哥）的激進投資操作再度引發全網關注。區塊鏈鏈上數據 […]
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
3隻黑天鵝壓制金價下探數週低點 專家曝重回升勢3關鍵
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導受到美元走強、高殖利率與通膨壓力影響，國際金價近期走勢疲弱，跌至數週低點。專家指出，黃金短線陷入多空拉鋸，若缺...
殘疾貓「反客為主」超調皮！飼主無奈：不小心寵成小霸王
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 最近一名飼主分享自家貓咪令人哭笑不得的行為，在網路上引發廣泛關注，這隻原本因外 …
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
吃錯害膠原蛋白全黏住！醫揭「4食物」助抗老 飯後抖腳也有用
許多人想要永保青春，甚至不惜花大錢做醫美，但其實飲食與生活習慣更為重要。減重醫師蕭捷健指出，當血糖一旦飆高，多餘的糖會黏住膠原蛋白，進而產生糖化終產物，導致皮膚鬆垮、暗沉發黃。他也分享4個避免血糖劇烈波動的方法，並建議多攝取4類富含亞精胺的食物，例如毛豆。
無視台股暴跌！ 董座一句「爬回去」 它9天拉出8漲停
無視台股暴跌！ 董座一句「爬回去」 它9天拉出8漲停
非大閘蟹！日「這款蟹」竟檢出致癌「戴奧辛」 醫嘆半衰期長:是世紀之毒
食品藥物管理署今（9）日公佈最新邊境商品查驗不合格名單，其中，上銀國際貿易有限公司自日本進口「日本絨螯蟹」，在邊境竟檢出會致癌的世紀之毒「戴奧辛」每克濕重4.5皮克及8.0皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和每克濕重10.1皮克不符規定，這2批、共10公斤的日本絨螯蟹全數依規定退運或銷毀，食藥署針對「上銀國際貿易有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。（記者：簡浩正）
粽子暗藏高鉀高磷高油鹽 醫師提醒「聰明吃」原則
端午節吃粽子應景，但對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。腎臟內科醫師建議患者應該要學會「換個方式聰明吃」，掌握不多吃、減少沾醬、搭配青菜等原則，加上注意飲水量與體重控
AI供電點火！「電源供應器大廠」股價帶量翻紅 5月營收受關注
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導台股今（9）日跌深反彈，加權指數開高走高，開盤漲184.84點至43687.62點，截止上午12點30分，盤中最高暫報44715.33點，上漲...
天降橫財前兆！ 「4生肖」正財狂飆 有望大賺一筆
6月上旬，宇宙正交織出一年之中最為璀璨的幸運星圖。近日天空迎來了極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾表示，在占星學中，金星象徵著財富、物質享有與審美價值，而木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者的世紀交會，預示著一波鋪天蓋地的財富機遇正席捲而來！
台股崩盤運將好嗨！486先生傻眼反嗆 司機認「仇富」：有的人一夜致富不甘心
美股4大指數全下跌，亞股昨（8）日也面臨黑色星期一，一度重挫近2,700點。團購電商名人「486先生」陳延昶昨日分享，自己搭計程車上班，結果一上車司機第一句就是，「今天股市崩盤了」之後還興高采烈的講說跌快3千了，應該還會繼續跌，讓486先生直接反問，「股票跌你是在爽什麼」？
23年餐廳突宣布歇業！「古錐師」鬆口心聲 「下一步動向」曝光
有著「古錐師」稱號的名廚郭主義，近幾年活躍於料理節目，同時也是《型男大主廚》的固定班底，深受觀眾喜愛，而他先前雖然宣布經營23年的餐廳歇業，但他強調並非是退休，未來規劃也曝光了。蔡佩伶報導
吵架先別惹！3星座女堪稱「冷戰天花板」！天蠍氣場直接壓制，「這位」越不理你、越讓另一半先低頭
有些女生一吵架就忍不住想把話講清楚，甚至巴不得當天就和好；但也有一種人，一旦進入冷戰模式，是真的可以安靜到讓你開始懷疑人生。她們不是不在乎，也不是沒有情緒，而是太清楚感情裡誰先亂、誰就容易輸。與其苦苦
陸劇女神參加高考！遭爆「拒簽名合照耍大牌」 陸網全怒了：是來考試的
中國一年一度高考於7、8日登場，這場被視為決定學生升學命運的重要考試，吸引各界關注。因演出《墨雨雲間》打開知名度的17歲女星 艾米 ，今年也以考生身分走進考場，沒想到卻意外捲入爭議。
工地主任傷勢曝！搜救員下馬太鞍溪「每步耗1分鐘」泥濘中突圍救出他
花蓮山區大雨60歲的鄧姓工地主任昨天（8日）下午遭湍急溪水沖走後失聯，當晚呼救才被發現，直到今天（9日）清晨4時39分將人救出送醫；經救治醫院也對外說明，鄧男全身有擦傷跟挫傷，腦部受到撞擊，有一點腦出血，將安排住院觀察。
【動畫說時事】新竹便當店深夜氣爆 街道炸毀如戰區
新竹市東區高翠路便當店，凌晨發生嚴重氣爆，街道宛如遭遇戰爭轟炸。氣爆波及鄰近8戶民宅，巨大聲響劃破了寧靜，居民還以為遭到雷擊。
女子存款遭竊險血本無歸 警火速尋回保住辛苦錢
桃園市大園區一名44歲鄭姓女子日前至郵局辦理郵務時，不慎將裝有現金及重要證件的隨身提袋遺留在櫃檯，未料竟遭人順手牽羊偷走。鄭女發現後焦急萬分，立即向警方報案求助。警方獲報後立即積極追查，經調閱大量監視器畫面順利查獲竊嫌，並全數追回遭竊現金及相關證件，讓鄭女感動不已，頻頻向警方表達感謝。大園派出所表示，鄭女於日前至大園郵局辦理郵務時，因填寫表單而將隨身提袋暫放於櫃檯，填寫完畢後便前往座位區等候叫號，一時疏忽忘記將提袋帶在身邊。直到發現提袋遺失時，才發現提袋已不翼而飛，袋內存放的5本存摺、2顆印章及新臺幣6萬元皆遭人竊取，情急之下便向警方報案。警員林育民獲報後立即調閱郵局內部及周邊監視器畫面，發現竊嫌得手後刻意變換路線，企圖躲避警方追查。經員警鍥而不捨沿線追查，逐步掌握嫌疑人身分及使用車輛，最終成功將竊嫌查緝到案。隨後通知鄭女前來取回，當鄭女看到原本準備存入郵局帳戶的6萬元現金分文未少地回到手中時，一度激動得說不出話來，頻頻向員警表達謝意，甚至拿出紅包表達感謝之意，警員林育民當場婉拒，並表示維護民眾財產安全本就是警察職責所在。大園分局呼籲，民眾外出時應妥善保管隨身財物，避免因一時疏忽而讓有