《心腦血管治療的奇蹟》人生健康之籲―「血管保養」好重要 71

王新民／六順診所總院長、《心腦血管治療的奇蹟》作者

中國傳統醫學是個很有智慧且貼近人性的一門學問，幾千年前我們的老祖宗就告訴你，氣血循環差就是百病之源，因為一旦血管不通暢，就無法輸送營養和氧氣，長期下來，一定會產生器官各方面的疾病，所以中醫得靠一些中藥方劑，來改善這方面的困擾。的確，血管是我們人體最重要的一個系統，簡單說，血管健康，人生是彩色的；反之，人生就變黑白。2018年臺灣十大死亡主因中的心臟病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓有四項全都與血管有關，可見血管健康有多重要。

血管總長10萬公里 運作失靈百病生

長期在門診接觸大量臨床病患，常有人問我：「王院長，你覺得人體什麼最重要?」，我的答案就是：血管。剛開始病人都很訝異，血管會比什麼心臟、肝肺腸胃重要嗎?我都會耐心的告訴病患，血管不是器官，但它在人體是個重要的輸送系統，動脈從心臟將血液帶至身體組織，靜脈將血液自組織間帶回心臟，微血管則連接動脈與靜脈，是血液與組織間物質交換的主要場所。血管健康才能維持各個器官正常運作，血管好比是連接發動引擎的大大小小線路，線路只要故障，引擎一定發不動，汔車就無法駕駛，如果不把故障線路修好，引擎最後也跟著報廢。

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人從頭頂到腳底都佈滿了綿密的血管網絡，微血管、靜脈、動脈全部起加起來總長可以達到10萬公里，把人體血管接成一條線，長度可以繞行地球2圈半，但人體血液循環1圈只需20秒鐘，可見血管通暢的重要性；而人體每個部位血管循環都負責該器官的運作，一旦運作失靈就是生病的前兆。

血管阻塞老化 先從三高開始

如果血管阻塞發生在腦部，就形成腦梗塞、血管破裂就是腦溢血；在心臟就導致心肌梗塞或是心臟病；在腸胃變成腸系膜血管病；至於在足部，即成為週邊血管疾病(PAOD)，此症可分為靜脈血管疾病和動脈血管疾病兩大類。前者最常見的就是靜脈曲張，後者包含急性與慢性兩種，急性的動脈阻塞，如果不在48小時急救恢復血流，則會發生肌肉組織壞死，嚴重時得要截肢才能保命。

至於微血管循環差，雖然不會引起大病症，但它卻會一點一滴改變你的體質，先是代謝能力下降，容易累積體內毒素，引發一連串的肥胖、失眠、倦怠、記憶力減退、四肢冰冷、皮膚失去光澤等，長期下來，整個人會變得缺乏精神沒活力，間接影響工作與人際關係。

血管和汔車零件一樣，時間久了一定會折舊老化，如果再加上不當的飲食習慣，更是讓老化加速。血管的老化首先從典型的高血壓、高血脂、高血糖開始。高血壓讓血管壓力增大，導致血管負擔加重；高血脂中的壞膽固醇破壞血管壁，造成血管發炎與硬化；高血糖造成血液流速緩慢，糖分沉積在血管中，增加血管壁動脈硬化，使血管收縮。老化的血管表現在血管脆弱硬化、血管堵塞、頸動脈斑塊，成為腦中風、心臟病、下肢動脈硬化的原凶。

年輕男性血管老化嚴重 八成超齡不自知

以前提到血管老化、硬化，會以為是老年人的專利，其實現代人飲食不健康外加缺乏運動，血管老化都提前了近20年。在我的門診病患中，有不少不到50歲的青壯族，血管年齡和60、70歲的老人沒兩樣，而這些血管超齡的青壯族共同特徵就是幾乎都有三高慢性病，蔬菜水果吃得少，更不愛運動，久坐不動，時日一久，日後容易成為心臟病和腦中風的高危險群。

至於臺灣人的血管老化情形有多嚴重?國內曾做過一項調查發現20到39歲輕熟男的血管明顯提早衰老，高達八成已進入老化期。且年齡越增加，血管老化越嚴重，超過四成的40歲以上民眾，每三人就有一人血管不健康，男性則是每三人就有兩人血管老化。從這個數據不難看出，國人對於血管健康的重要性，嚴重輕忽，對於心血管疾病和腦血管疾病認識不足，我常在門診碰到一些青壯群的病患，沒有定期做健檢習慣，連自己有三高症狀都不知，等到被腦中風找上門才後悔不已。

飲食運動加針劑 血管減齡保健康

臺灣人對皮膚的保養不遺餘力，花大錢買保養品做醫美毫不手軟，可是講到血管保養，卻一無所知。殊不知血管的老化比起皮膚的老化更危險，再來血管老化在外表上就會呈現皮膚乾枯、沒有彈性、膚色黯沈；因為血液循環差、代謝差，血管無法輸送充足的營養和氧氣到皮膚，任你擦再昂貴的保養品，花再多的錢做醫美，還是沒效果，做好血管保養，由內而外的產生的健康光澤，才是讓皮膚變好的最好方法。

要如何預防血管老化，可從內外兩層面來進行。內是指注意飲食健康，可多食用魚類，推薦可多食用秋刀魚、鯖魚、鮭魚，這三種魚類富含EPA和DHA，可以減少有害健康的低密度膽固醇；另外魚肉富含硫氨酸、賴氨酸及牛黃酸，可以改善血管彈性、順應性及促進鈉鹽排謝的作用。

多食用蔬菜水果，不同種類的蔬果皆具有不同功效，例如：燕麥、黑木耳、茄子、大蒜、洋蔥可以疏通血管，保持血管壁的彈性，尤其黑木耳有「血管清道夫」之稱，平日可多食用；深色的莓果類和蕃茄，可以抗氧化，消除體內自由基，減少發炎；莧菜、菠菜、龍鬚菜、蘆筍富含葉酸，葉酸證實能有效降低血液中過高的同半胱胺酸濃度，而過高的同半胱胺酸濃度容易引起血管粥狀化，是腦血管和心血管疾病的危險因子。

養成規律運動習慣，評估身體可承受的狀況，每週三天，一次30分鐘的規律運動，對於促進血液循環，可達到不錯的效果；久坐辦公室的上班族，千萬不要連坐好幾小時都不動，適時起身走動，促進血液暢通。除了運動和飲食，現在可用先進的針劑來做體內血管保養，活化血管，減少血管阻塞和硬化，預防血管老化，是忙碌的現代人讓血管年輕的另種捷徑。

照片來源：pixabay

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