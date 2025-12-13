心腦血管疾病年奪3.6萬命！氣溫驟降恐誘發心肌梗塞

近期氣溫明顯下降，日夜溫差持續擴大，讓心血管負擔也隨之增加。氣溫驟降或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，容易誘發急性心肌梗塞與中風。國健署提醒，三高族群、心血管疾病患者及長者在冬季尤需提高保暖警覺。

依據衛生福利部113年國人死因統計，心臟疾病與腦血管疾病分居第2及第4位，一年奪走約3.6萬名台灣人生命。因應低溫來襲，國民健康署提醒民眾掌握護心護腦4招，降低心肌梗塞與中風風險。

首先是避開低溫時段外出，清晨及傍晚為氣溫最低時段，建議避免於低溫或溫差較大時外出，可與親友結伴同行相互照應。其次是穿對衣服更保暖，依溫度增減衣物，加強頭頸部及四肢末梢保暖，並維持衣著的活動靈活度。

第三是補充溫水不輕忽，天冷時仍會流失水分，若水分不足，血液可能變得黏稠、增加心血管負擔。外出或運動時，建議每15分鐘飲用200至300毫升溫水，並避免含糖、咖啡因或酒精飲品。

第四是留意心臟病或中風徵兆，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，應立即就醫，把握黃金治療期。

國民健康署提醒，三高族群及心腦血管疾病高風險者應規律服藥、勿自行停藥，並密切留意氣溫變化，在低溫及大溫差期間確實做好保暖與自我監測，以降低心腦血管事件發生風險。

