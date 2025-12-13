心腦血管疾病年奪3.6萬人生命 天冷氣溫驟降記牢護心4招
近日氣溫越晚越低，心血管風險攀升，三高族群、心血管疾病患者及長者要小心。國健署分享護心4招，避開低溫時段外出、多喝溫水，當有胸悶、心悸等不適，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，就應盡快就醫。
據衛生福利部民國113年國人死因統計，心臟疾病與腦血管疾病分居第2及第4位，一年奪走約3萬6千名國人生命。
近期氣溫明顯下降，日夜溫差持續擴大，讓心血管負擔隨之增加，血管收縮、血壓升高，容易誘發急性心肌梗塞與中風。國健署今天（13日）透過新聞稿提醒民眾，三高族群、心血管疾病患者及長者在冬季尤需提高保暖警覺，掌握正確作法才能減少低溫帶來的健康風險。
國健署表示，清晨及傍晚為氣溫最低時段，建議避免於低溫或溫差較大時外出，可與親友結伴同行相互照應。
再來是冬天也要適度補充溫水，國健署指出，天冷時仍會流失水分，若水分不足，血液可能變得黏稠、增加心血管負擔。外出或運動時，建議每15分鐘飲用200到300毫升溫水，並避免含糖、咖啡因或酒精飲品。
國健署表示，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，應立即就醫，把握黃金治療期。
一般民眾需注意低溫警訊，高風險族群更須提高警覺，國健署建議，加強頭頸部及四肢末梢保暖，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋，以及多層次保暖衣物等，方便穿脫。
國健署提醒，三高族群及心腦血管疾病高風險者應規律服藥、勿自行停藥，並密切留意氣溫變化，在低溫及大溫差期間確實做好保暖與自我監測，以降低心腦血管事件發生風險。
編輯：秦穎雯
