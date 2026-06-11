心腹謝政達獲提名監委 侯友宜知情

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謝政達曾任新北市副市長，是侯友宜重要幕僚。資料照



總統府今天（6/11）公布正副監察院長及監察委員提名名單，29人當中有藍營背景的包括前藍委廖婉汝、新北市前副市長謝政達，引發外界議論。據媒體報導，對於核心幕僚被提名，新北市長侯友宜事前知情，他也尊重每個人的選擇。

副總統蕭美琴今天主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布監察院正副院長、監察委員提名名單，院長被提名人為獨派大老、民報創辦人陳永興，副院長被提名人則為現任監委王榮璋。

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根據介紹，謝政達曾任新北市勞工局局長、副市長。執業律師多年，長期關注勞動人權，協處重大勞資爭議；並參與中央建構勞動法制，致力革新地方勞政，積極提升勞動權益，促進勞資關係和諧。

侯友宜與謝政達的關係，始於1992年健康幼稚園火燒車事件，謝政達當時擔任受害家屬義務辯護律師，侯友宜則是該起悲劇的罹難者家屬。從新北市副市長到選戰操盤，謝政達始終是侯友宜最具代表性的心腹，他同意出任民進黨政府主導提名的監察委員，政治意涵備受關注。

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