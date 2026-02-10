心臟不好，可以泡溫泉嗎？遠離心臟衰竭猝死...你該注意的3件事！
心臟功能差，全身器官便無法獲得足夠的血液供應，而導致很多症狀，諸如走路會喘、躺平會喘、夜間頻尿、睡眠障礙等，會嚴重影響生活品質。 亞東醫院心衰竭中心曾炳憲主任指出，除了規則服藥之外，日常生活還有很多要注意的地方，有助患者狀況穩定，改善生活品質。 （原文發布於2019/12/24，更新於2026/2/9）
體重剛剛好，最好！
曾炳憲醫師表示，心臟衰竭患者在家裡務必使用體重計紀錄體重，每天都量體重，早上起床或是睡前量都可以，一天量一次體重。
患者若因心臟衰竭住院，住院的時候都會量體重，出院的時候會設定一個目標體重，比方說50公斤，回去就要維持這個體重，上下1公斤應該還好，但是如果一天增加3公斤就太多了。
藥師會教導患者認識藥物，當體重增加太多，就要限制水份攝取，或者稍微加強利尿劑讓小便把水分排出，如果狀況不對就要儘早跟個案管理師聯絡或提早回門診。
鹽份適量，健康飲食
心臟功能不好的患者，要非常注意水份跟鹽份的限制。曾炳憲醫師指出，除了開水、湯品、飲料外，食物中也都含有水份，一一計算比較困難，所以基本上就是由體重來評估。體重不能在短時間內增加太多，不要覺得口渴，也不能感到喘。
鹽份攝取務必適量，每日鹽攝取量在輕度心臟衰竭患者建議小於5公克，在嚴重心臟衰竭患者建議小於3公克。醬油、沙茶、甜辣醬、豆腐乳、火腿等調味料或加工食品的含鈉量偏高，要盡量避免。
病患住院時，亞東醫院都會請營養師教患者認識食物，知道應該怎麼吃。
葡萄柚的成分可能會影響心臟血管藥物的代謝，服用降血壓藥、降膽固醇藥的患者不適合吃葡萄柚，以免發生交互作用。若有膽固醇過高、痛風等狀況，飲食上也都要特別留意。
規律運動，改善體力和心肺
「有些人因為運動容易喘，就不喜歡運動，」曾炳憲醫師提醒道，「其實規律運動很重要，運動對心臟就是一種復健。住院的病患，我們都會主動幫他掛好復健科。」
復健科醫師會評估患者狀況去設計適合的運動，從簡單的開始，慢慢加量，循序漸進。每個人合適的運動都不太一樣，要根據心肺功能的評估去判斷要做什麼運動會比較好。
如果真的沒有辦法到醫院做心臟復健，也會評估完建議他，要走多快、走多遠，讓心跳能夠稍微加快，又能顧及安全，每個人的狀況不相同，需要個人化運動處方。
規律運動很重要，即使患者不能走路，也可以進行手臂的運動。
心臟不好，可以泡溫泉嗎？
曾炳憲醫師表示，泡溫泉、蒸汽浴並非絕對禁止，但是時間一定要控制，因為心臟衰竭使用的藥物可能會降低血壓，泡溫泉或在家洗熱水澡的時候血管會擴張，血壓還會往下降，可能導致血壓太低，容易暈倒。患者務必衡量血壓並且稍微補充水分，一定要注意時間，不能太久。
隨時要留意三件事，第一血壓不要太低，第二時間不要太久，因為血管擴張血壓會太低，第三個就是要補充水分，心臟衰竭患者喝水要少量喝、慢慢喝，不能用灌的。
哪些狀況要提早回診？
「體重突然增加很多」就要趕緊回診，曾炳憲醫師強調。如果已經控制水份並調整利尿劑，但是體重依然上升，就要早點回門診。
「晚上睡覺，半夜常常要坐起來喘」，或者根本沒辦法躺平，得墊好多枕頭坐著才能睡著，這叫端坐呼吸，表示心臟衰竭可能有變化，要趕快跟個案管理師聯絡，或提早回診。
「心衰竭中心」跨領域團隊，提升照護品質
曾炳憲醫師表示，過去治療心臟衰竭面臨的難題就是，病患看完醫師，藥拿一大堆回去，但是到底有沒有吃？怎麼吃？該怎麼喝水？都不太清楚。
「心臟衰竭照護中心（心衰竭中心）」的跨領域團隊照顧不是只有醫師，我們還有個案師、營養師、藥師、物理治療師、職能治療師、社工等等，來協助一起照顧。
對心臟衰竭住院的病患，從住院就開始衛教，教病患了解心臟衰竭，藥師會教藥物的使用及注意事項，營養師會教怎麼吃東西，復健師會指導病患做復健。
出院後，除了回心臟科門診之外，個案師會主動跟病患聯繫，了解他有什麼狀況，也會建議到復健科門診去安排適合的復健。不像以前只有心臟科醫師，而是有更多醫師投入照顧。
曾炳憲醫師指出，亞東醫院心衰竭中心的成果很顯著，我們沒有比以前使用更多藥物，可是死亡率就明顯降低到以前的一半。過去心臟衰竭患者經常反覆住院，現在住院率也進步了。
實施跨領域團隊照顧之前，我們的死亡率跟心臟醫學會登錄的死亡率差不多，現在這樣持續做死亡率一年一年減少，實施三年我們的死亡率就跟日本差不多了，跟過去相比較幾乎減少一半，這是很好的成績，但是要維持下去可不是那麼容易，還要繼續努力，當然病患也要能夠配合。
為什麼會有心衰竭中心？
曾炳憲醫師解釋道，幾年前，歐美國家開始認為，心臟衰竭需要跨領域團隊，治療效果才會好。心臟衰竭的死亡率很高，五年死亡率可能高達50%，不亞於很多惡性腫瘤，藥物目前有進步但死亡率還是這麼高，代表要付出更多心力來照顧。
台灣以前心臟衰竭照護的成績跟全世界比並不理想，英國刺胳針雜誌曾經提到，台灣大概排40幾名，台灣可能在急性照護做得非常好，可是後面的慢性照護就疏忽了。
成立心衰竭中心跨領域團隊後就不一樣，有更多人力投入照護心臟衰竭病患，目標當然是減少心臟衰竭的死亡率、減少住院率。患者有問題可以早點聯絡，能提早調整藥物，或者早點回門診，而非喘到不行才送急診。
我們目的就是要教育病患，讓他們懂得自我照護，而不是只有醫療端在照護病患。以病患為中心，讓病患學會從日常生活好好照顧自己的身體。
病友團體串聯關懷與支持
「同心竭力衛教講座」有點像病友會，因為心臟衰竭的原因很多樣，每個病患的狀況都不一樣，有些恢復得很好，有些愈來愈差，有些甚至需要心臟移植。
當很多病友聚在一起，我們會同時做一些衛教，並傾聽病患的問題，患者也可以分享經驗，讓病患感受到很多鼓勵與支持。認識其他病友後，也能彼此關心、傳遞訊息。
病友會亦會介紹心臟衰竭團隊，以及各種可以運用的資源，還有醫師的演講，以及病友們的心路分享。病友會是很好的機會，讓病友之間建立起聯絡溝通的管道，串聯更多的關懷與支持！
(本文獲「照護線上」授權轉載，原文刊載於此)
