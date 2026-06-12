心臟不適陷入昏迷逾3年 泰國長公主逝世享年47歲

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泰國曼谷朱拉隆功醫院外，大批民眾自發前來致意。有人手持公主肖像，有人雙手合十默默祈禱，向這位陪伴泰國民眾多年的王室成員做最後告別。

泰國民眾帕塔瑪蓬表示，「我知道公主病得很重，但還是一直期待奇蹟出現，今天早上聽到消息時，真的很難過、也很震驚。」

泰國民眾拉查蓬說，「今天早上得知公主辭世，覺得很揪心，非常難過，真的非常難過。」

帕差拉吉蒂雅帕是泰王跟第一任妻子的獨生女，民眾暱稱她為「帕公主」。她在2022年12月因為心臟問題病倒後，便長期住院，始終沒有恢復意識。

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今（2026）年5月，王室曾透露她必須仰賴醫療設備維持肺部與腎臟功能，健康持續惡化。最後因腹部感染嚴重，不幸離世。根據王室安排，公主靈柩將移靈曼谷大皇宮供民眾瞻仰，並以最高規格王室禮儀舉行國葬。泰國多家電視跟網路媒體也將畫面改為黑白色調表達哀悼之意。

不同於一般王室成員，帕差拉吉蒂雅帕擁有深厚的法律與外交背景。她取得美國康乃爾大學的法學碩博士學位，曾擔任檢察官，也曾出任泰國駐奧地利大使，並在聯合國體系擔任多項職務，長期投入女性權益與監獄改革議題。她創立「激勵計畫」，關注女性受刑人與獄中兒童權益，並促成聯合國通過「曼谷規則」，為女性囚犯待遇建立國際標準。在泰國社會具有相當高的知名度與聲望。

由於跟泰王關係密切，公主生前也曾被視為王室核心成員之一。病倒前一年，她獲任命擔任王室護衛司令部高階職務，展現國王對她的高度信任。

目前泰王共有7名子女，但尚未正式指定王位繼承人。隨著帕差拉吉蒂雅帕公主辭世，外界也再度關注泰國王室未來的接班布局。

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