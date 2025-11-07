心臟不適、腿部骨折 馬祖老馬盃籃賽1日2意外

（中央社記者潘欣彤連江縣7日電）連江縣「遠鵬」老馬盃籃球賽昨起開打，今天下午卻接連發生2起意外，1男子疑因心臟不適後送台灣本島救治，1男性則因腿部骨折送醫。主辦單位強調，持續向球員加強宣導賽事安全。

「遠鵬」老馬盃為紀念長年於公務之餘積極推動馬祖籃球教育的前連江縣消保官楊遠鵬，他出生於籃球世家，也曾為東吳大學籃球校隊隊長。他於2019年7月在指導學生籃球時，疑似因心肌梗塞突然倒地不起而逝世。

主辦單位連江縣政府教育處說明，今天中午1位男性球員，在打球過程中覺得心臟不適，至連江縣立醫院就醫時，發現有疑似心肌梗塞相關症狀，故安排醫療直升機後送台灣本島治療。

連江縣消防局指出，下午4時32分接獲民眾報案，南竿鄉樂活體育館有1男子，疑似因籃球比賽動作激烈不慎腿部受傷。救護人員到場後，研判為右腿開放性骨折，並以救護車送至連江縣立醫院診治。

目擊民眾陳先生今天下午告訴中央社記者，老馬盃對馬祖民眾有特殊意義，且原則為35歲以上民眾參加，加上馬祖醫療資源長年不足，誰都不希望憾事發生，認為主辦單位應加強維護場上球員的安全。

連江縣政府教育處長王禮民接受中央社記者電訪時回應，老馬盃舉辦目的為以球會友，但隨著場上賽事白熱化，難免會有比較激烈動作，除呼籲選手考量自身狀況，量力而為外，也將向參賽隊伍加強宣導賽事安全。（編輯：張銘坤）1141107