心臟劇痛急送醫搶命！丟丟妹首公開現身揭最新病況 「關鍵病因」曝光

記者蔡維歆／台北報導

丟丟妹談身體近況。（圖／記者鄭孟晃攝影）

31歲直播天后丟丟妹（李明珊）前年因膽囊發炎緊急做完切膽手術，去年初健康檢查發現肝癌指數過高還出現發炎反應。日前她開直播透露上周半夜因為心臟劇痛掛急診，一度痛到想去撞圍欄更估哭喊：「比生小孩還痛」。如今她舉辦媒體尾牙餐敘也透露健康近況。

丟丟妹準備做健康檢查。（圖／記者鄭孟晃攝影）

她昨晚受訪透露心臟劇痛第一次發作是2個月前去大陸工作直播，當時心臟突然劇烈跳動喘不過氣；隔月又在台南因胸口劇痛送急診，結果一度痛到施打嗎啡都止不住，還引起嚴重過敏反應，讓她恐懼到崩潰大哭、失控撞病床欄杆，甚至開始一一打電話給周遭好友交代遺言，把身旁的髮型師男友嚇死。

丟丟妹舉辦媒體尾牙。（圖／記者鄭孟晃攝影）

結果折騰許久，醫院仍查不出病因。讓她更傻眼的是，當時台南醫院護士幫她照腹部，卻不是心臟，加上後來幫她打嗎啡導致嚴重過敏，「我全身從肚子裡面燒起來，就很痛很痛後來變成整個內臟都在痛。」她因此嚇到直接出院，過程花了2萬多塊。後來她返台北掛心臟門診，醫師從心電圖初步判斷疑似心律不整，後續也已幫她再安排心臟超音波與24小時心電圖追蹤，進行更全面的健康檢查。丟丟妹說目前就先吃藥控制，忍不住直呼：「我覺得我內臟好像都壞完了，先拿掉膽，肝也有問題，現在又心臟。」

