心臟劇痛送急診！丟丟妹「全身紅疹大過敏」頭撞圍欄

丟丟妹心臟痛送急診。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）





現年31歲的人氣直播主李明珊（丟丟妹），以豪邁風格販賣海鮮走紅，消失3、4天沒有現身直播引起網友討論，她今（22）日發影片揭露真相，因為上週在台南時突然感到心臟劇痛、半夜送急診，至今回想起來依然驚魂未定。

丟丟妹發佈以「半夜送急診驚魂記」為標題的影片，提到日前突然感到心臟疼痛好一段時間：「痛到我真的一直在哭，比生小孩還痛，因為太痛了（頭）去撞圍欄，我覺得我的命快要死在那裡！」透露前天半夜送急診，全家人都被她給嚇到。

丟丟妹掛急診照斷層、打了第一針止痛劑沒效，後來醫護人員決定替她打嗎啡止痛，想不到打完卻更痛：「整個上半身，我的內臟都在痛！」後來又打第二針嗎啡仍然沒用，護理師不解的問：「已經打到嗎啡了，妳怎麼還會痛？」她開始全身起紅疹出現嚴重過敏反應，痛苦一整夜，後來預約全身健檢要找出身體問題。



