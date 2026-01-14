心臟好大顆！賈永婕震撼登頂台北101 嗨喊：好！我承認腿很軟

賈永婕震撼登頂台北101。（翻攝自「賈永婕的跑跳人生」臉書）

自由攀岩界的傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），計畫徒手攻頂台北101，並在1月24日早上9點，透過Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）向全球公開。101董座賈永婕則在今（14）日曬出多張登頂101的照片喊，「好！我承認我腿很軟」。

艾力克斯霍諾德預計會完成101層樓、508公尺，全程徒手攀登的任務，這場直播，預計會有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。

「天啊！徒手攀爬也太危險，太可怕了吧！沒錯這樣想是正常的」，賈永婕今天曬出多張登頂101的照片並說，「不太正常的如我會覺太強大，太厲害了」！

賈永婕表示，但是頂尖高手再神再厲害也要有瘋子董事長願意擔當，一般董事長應該已腿軟，「好我承認我腿很軟（有夠高，我只能站一條鋼圈）但是我就是有勇氣站上去接受挑戰！Team 101 My team讓我們一起完成這個不可能的任務」。

