心臟微創手術傷口好了卻一直痛？ 醫師揪出「隱形神經痛」

【記者黃泓哲／台北報導】不少民眾手術後，傷口早已癒合，卻仍長期被疼痛纏身，甚至影響工作與生活。大林慈濟醫院疼痛整合中心分享一例案例，一名接受微創心臟手術的病人，術後胸前疼痛長達1年半，跑遍多科仍找不到原因，最後透過超音波導引的神經阻斷治療，疼痛才大幅改善，重新回到正常生活。

疼痛整合中心主任王思讚醫師指出，該名病人疼痛位置沿著手術路徑分布，研判是術後引起的肋間神經痛，可能與神經刺激或筋膜沾黏有關。這類疼痛在X光或電腦斷層中不容易被看見，卻是真實存在，若未及時處理，疼痛可能隨時間加重，讓病人身心俱疲。

王思讚說，透過超音波可以清楚定位表淺神經，在安全可視的情況下進行神經阻斷或注射治療，協助撐開沾黏的筋膜，減少神經壓迫與疼痛訊號。這類治療常應用在乳癌、疝氣、腹腔鏡或胸腔鏡手術後的慢性疼痛，相較傳統侵入性治療，部分病人可在門診完成，風險低、恢復快。

病人范先生回憶，疼痛在手術半年後逐漸加劇，連吸氣、抬頭都會出現撕裂般疼痛，止痛藥也無法緩解，幾乎1年無法正常工作。經評估接受約5次治療後，疼痛範圍明顯縮小，程度從幾乎無法忍受降到只剩約3成，已能正常生活。王思讚提醒，若術後數月甚至數年仍持續疼痛，應盡早尋求疼痛專科評估，別再默默忍耐。

