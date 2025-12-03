心臟手術不再可怕！不用鋸胸骨改微創＋精準麻醉 71歲患者4天就出院

心臟手術大躍進！微創瓣膜手術搭配精準麻醉，讓傷口從20公分以上縮小到5公分以內。（臺北榮總供圖）

很多人一聽到「心臟手術」就心慌，怕疼痛、怕鋸胸骨、怕住院太久，甚至拖到病情加重才敢就醫。臺北榮總心臟血管中心推出「內視鏡微創瓣膜手術」，搭配多模式精準麻醉及手術室內早期拔管，大幅改善術後疼痛與復原時間，讓心臟手術不再令人卻步。

傳統心臟手術需要鋸開胸骨、或撐開肋骨，傷口動輒大於20公分、疼痛明顯，術後還要忍受氣管內管不適與長時間臥床，讓很多患者卻步。

北榮採用內視鏡微創手術，只在右側肋間開小於5公分傷口，無須破壞骨頭，透過3D內視鏡清楚看到瓣膜與周圍組織，手術效果與傳統手術相同，但疼痛與恢復時間大幅減少。搭配精準麻醉與周邊神經阻斷，患者甦醒時即可拔除呼吸管，隔日就能下床活動。

廣告 廣告

71歲呂女士因活動喘就醫，被診斷為重度二尖瓣膜狹窄，接受微創手術後術中拔管，疼痛輕微，術後第4天即可出院。70歲陳先生因偶發胸痛，接受微創主動脈瓣置換手術，術後第6天順利回家。醫師指出，這種方式能縮短住院時間、減少疼痛，也降低患者對手術的恐懼，讓患者能在黃金治療時機及早就醫。

內視鏡微創瓣膜手術適用於二尖瓣、三尖瓣、心房中膈缺損及心臟腫瘤等疾病，二尖瓣修補率高達9成以上，術後恢復快、舒適度高，已成為北榮心臟手術的新選擇。



回到原文

更多鏡報報導

下背痛到不敢彎腰、不想動？醫師教你3招超有感止痛放鬆

吃再多蔬菜還是便秘？醫師大推這3種食物讓腸道一路暢通

白髮冒不停！避開6大NG生活習慣，用5招讓黑髮回來