心臟手術不一定要開胸！認識內視鏡微創手術 免鋸胸、傷口小讓開心更安心

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

一聽到心臟問題要做開心手術，往往會讓許多患者因此卻步害怕開刀治療，不過心臟手術其實已有新選擇。

台北榮民總醫院率先發展「內視鏡微創瓣膜手術」，傷口較小而且能減少組織破壞，若搭配多模式精準麻醉、手術室內早期拔除氣管內管，可以大幅加速術後康復並減輕疼痛，縮短住院時間、提升手術品質與舒適度，也讓開心手術更安心，使患者不會因為害怕開刀而錯過手術黃金時間。





近年來，台北榮民總醫院已完成國內多例少見的內視鏡微創主動脈瓣膜置換術，甚至已透過內視鏡微創手術同時完成主動脈瓣、二尖瓣膜置換，相關手術成果與示範影片更發表於歐美心胸外科學會共同監管的平台CTSNet，技術獲得國際高度肯定。

心臟手術別因害怕延誤治療 了解小傷口微創手術

許多人聽到心臟手術就覺得相當害怕而拖延治療，北榮心臟血管外科醫師郭姿廷提到，有些患者甚至會等到心臟衰竭、肺水腫，或是各種器官功能退化才就醫，這樣反而增加手術風險，得不償失。





不過，心臟手術其實已經有許多進步，不再像過去傳統手術一樣需要鋸開胸骨開胸進行，而是朝向小傷口的微創手術發展，像內視鏡微創瓣膜手術就是其中之一。





郭姿廷醫師表示，內視鏡微創瓣膜手術，傷口位於右側的肋間，不需鋸開胸骨、不用鋸斷或撐開肋骨，也不像傳統手術傷口動輒20公分，而是縮小至5公分內再透過3D內視鏡鏡頭，就能清楚看見瓣膜及周遭組織，它最大的好處就是傷口小、不用破壞任何骨頭、對組織的傷害少，而且效果與傳統手術無異，目前可應用於二尖瓣膜、三尖瓣膜、心房中膈缺損、心臟腫瘤等病症。

麻醉技術進步 有助減少不適、提早拔管、加速康復

另外，內視鏡微創瓣膜手術還可以結合多模式精準麻醉，郭姿廷醫師提到，透過多模式精準麻醉，結合超音波導引阻斷周邊神經，有助於加速術後康復，當疼痛程度減輕、時間縮短，病人術後活動限制也會較少，更不需隨時帶著大大的傷口引流瓶，若術後狀況穩定，隔天就能下床活動，術後平均5－7天就可出院，返家後很快就能恢復正常生活。





而且隨著麻醉技術進步，還能讓患者早期拔除氣管內管，減少不適，改善術後體驗，提升術後舒適度。





過去傳統心臟手術術後患者仍處於麻醉狀態，氣管內管會暫時留置，等到送至加護病房甦醒後，還要先透過呼吸管練習自主呼吸，確認生命徵象、抽血數據穩定後才可拔除，在甦醒期間患者不僅要承受傷口的疼痛，還需忍受氣管內管帶來的不適。





不過，北榮心胸麻醉科醫師張嫚芸指出，透過精準麻醉深度監控結合傷口周邊神經阻斷，患者在甦醒期間於手術室就能安全拔管，進入加護病房時已完全清醒，而且止痛效果持續患者幾乎不會經歷劇烈疼痛與不適。

心臟手術日趨進步 選擇適合的手術方式及早治療

目前，臨床上已有許多不同的手術方式可用於心臟疾病上，能幫助患者縮短術後恢復時間、減輕疼痛與不適、減少住院時間以盡早回歸日常生活。建議患者應與醫師討論，選擇最適合的治療方式，別再因為害怕而延誤治療造成更大的健康傷害。



