心臟手術後不吃藥改喝外泌體！年輕男5年後支架又全塞死
一名年輕男性5年前因冠狀動脈慢性全阻塞命危送醫，經數小時才成功搶救，放妥支架後順利出院。不料男子此後自行停藥、改以「外泌體」保養心血管，近來再因胸悶緊急就醫，檢驗數值震驚全體醫護，當年辛苦打通的血管與支架已再度完全阻塞。
振興醫院心臟內科醫師任勗龍在振興醫院粉絲專頁公開此案，患者的抽血報告令人咋舌：壞膽固醇高達237 mg/dL，正常人須控制在100 mg/dL以下，高風險族群標準更嚴；糖化血色素則達11.2%，遠超4.0%至5.6%的正常範圍。任勗龍直言，這幾年血管與支架等同於天天浸泡在濃稠糖水與油脂之中，嚴重阻塞已無可避免。
原本暢通的塗藥金屬支架，在不到5年內徹底塞死。任勗龍強調，「外泌體」等保養品無論宣稱功效多強，都無法取代醫師開立的抗血小板藥物，該藥是預防支架內急性血栓的關鍵處方，患者絕不可自行減藥或停藥，否則後果難以挽回。
振興醫院院長魏崢對此案表示，放置支架或進行繞道手術，僅是協助心臟暫時解除眼前危機，術後長期保養才是決定預後的真正關鍵。他指出，戒菸為護心首要之務，香菸中的尼古丁與焦油會導致血管劇烈收縮、內皮嚴重受損，再多支架也難以承受其長期侵蝕。
魏崢進一步說明，嚴格控制血脂、血糖與血壓三項指標，是從根本阻斷動脈硬化進程的核心手段，唯有如此才能防止壞膽固醇持續堆積於血管內壁，避免血管長期處於高糖高脂的惡劣環境，讓支架與血管得以維持應有的暢通功能。
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