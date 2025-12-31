心臟手術後的賽跑！ 高壓氧介入有助逆轉神經功能損傷





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】對心臟手術病人而言，手術完成並非終點，而是另一場與時間賽跑的開始。術後若出現腦部缺氧或氣體栓塞等併發症，醫療團隊能否即時介入，將直接影響病人的神經功能恢復與日後生活品質。



高壓氧治療不是最後手段 而是急性期關鍵介入



60歲的張先生因二尖瓣逆流接受微創心臟手術。手術順利完成，但術後甦醒時，他突然出現左側肢體無力及眼球活動異常。亞東醫院團隊立即判斷可能是腦部缺氧或氣體栓塞，迅速啟動高壓氧治療流程。送往加護病房途中，張先生意識逐漸昏沉，但在醫療團隊即時介入下，張先生的神經反應逐步恢復。首次療程後，他的左手手指已能活動，第二次療程後左腳也可抬起；兩週後，他已能長時間坐輪椅，開始吞嚥與站立練習，逐步回到日常生活軌道。

亞東醫院高壓氧中心主任張厚台醫師指出，心臟手術後短時間內仍可能因循環變化，導致腦部缺氧或氣體栓塞等神經併發症。這類神經損傷進展迅速，是否即時處置，直接影響病人預後。



「臨床觀察顯示，若能在急性期立即啟動高壓氧治療，往往可逆轉部分神經功能受損。」張厚台醫師說明，高壓氧透過在高壓環境下吸入100%純氧，使氧氣大量溶解於血漿中，快速提升組織含氧量，改善腦部微循環，並縮小阻塞血管的氣體體積，降低腦組織持續缺血與損傷風險。



國際研究支持 高壓氧在心臟醫療位居重要輔助



近年多項國際研究顯示，高壓氧在心臟醫療的角色逐漸超越傳統傷口癒合，成為心臟手術與急性心血管事件的重要輔助。張厚台醫師分享，英國一項隨機對照試驗發現，接受冠狀動脈繞道手術（CABG）的病人在高壓氧預處置下，左心室每搏輸出量（LVSW）提升、心肌損傷指標下降、低心輸出症候群發生率減少，且加護病房住院時間縮短。



此外，最新研究指出，接受再灌流治療的冠心病患者若合併高壓氧，左心室射出分率（LVEF）平均提升4.16%，顯示心臟功能恢復更快、更有效。



從急救到術後復原 高壓氧有助修復降低併發症



高壓氧治療的價值，不僅在於搶救危急時刻，更是病人術後康復的重要夥伴。張厚台醫師表示，臨床研究與觀察顯示，術後恢復期使用高壓氧，可減少發炎反應、促進細胞修復，降低術後認知功能下降及肺部併發症風險，使病人康復過程更穩定。



對於急性心肌梗塞患者，高壓氧可縮短心電圖ST段回復時間、減少心肌壞死範圍、降低再梗塞發生率，並改善心肌缺血再灌流損傷，為醫療團隊爭取寶貴治療時間，增加病人快速恢復心臟功能的機會。



時間就是生命！ 善用高壓氧照護即時降低損傷



亞東醫院高壓氧中心提供多項心血管與缺血相關疾病治療，包括冠狀動脈疾病、心臟手術前後照護、心臟衰竭、缺血再灌流損傷及腦血管疾病後遺症。中心整合醫師、護理及呼吸治療團隊力量，配備德國HAUX多人艙（12+2人）與SECHRIST單人艙，搭載即時監測系統，確保療程安全與精準。



張厚台主任強調，時間就是生命，搶回每一分每一秒，就是替病人多留一條路。高壓氧不只是技術，而是整個醫療團隊守護病人未來生活品質的承諾，讓每位病人都能在危急後，重新回到屬於自己的日常。



