心臟手術後突發神經異常，高壓氧即時介入，助60歲男恢復行動力

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

對心臟手術病人而言，手術完成並非治療終點，而是另一場與時間賽跑的開始。若術後發生腦部缺氧或氣體栓塞等神經併發症，醫療團隊是否能即時介入，將直接影響病人的神經功能恢復與日後生活品質。

60歲的張先生因二尖瓣逆流接受微創心臟手術，手術過程順利，但在術後甦醒階段，卻突然出現左側肢體無力與眼球活動異常，送往加護病房途中，張先生意識逐漸昏沉，還好在醫療團隊即時介入下，神經反應開始改善。

廣告 廣告

高壓氧非最後手段 而是急性期關鍵治療

亞東醫院高壓氧中心主任張厚台指出，心臟手術後短時間內，仍可能因血液循環改變，引發腦部缺氧或氣體栓塞等神經併發症，這類神經損傷進展快速，是否能即時處置，將直接影響病人預後。

臨床經驗顯示，若能在急性期立即啟動高壓氧治療，往往能逆轉部分神經功能受損。高壓氧治療是在高壓環境中吸入100%純氧，使氧氣大量溶解於血漿中，迅速提升組織含氧量，改善腦部微循環，同時縮小阻塞血管的氣體體積，降低腦組織持續缺血與損傷風險。

國際研究佐證 高壓氧在心臟醫療角色升級

近年多項國際研究指出，高壓氧在心臟醫療的角色已逐漸超越傳統傷口癒合應用，成為心臟手術與急性心血管事件的重要輔助治療。

張厚台分享，英國一項隨機對照試驗發現，接受冠狀動脈繞道手術（CABG）的病人，若在手術前接受高壓氧預處置，可提升左心室每搏輸出量（LVSW）、降低心肌損傷指標、減少低心輸出症候群發生率，並縮短加護病房住院時間。

另有研究顯示，冠心病患者在接受再灌流治療後合併高壓氧，左心室射出分率（LVEF）平均提升4.16%，顯示心臟功能恢復速度與品質皆有所改善。

從急救到復原 高壓氧全程參與照護

高壓氧治療的價值，不僅在於急性期搶救，更延伸至病人術後康復歷程。張厚台指出，研究與臨床觀察發現，術後恢復期使用高壓氧，可減少發炎反應、促進細胞修復，並降低術後認知功能下降與肺部併發症風險，讓康復過程更穩定。

對於急性心肌梗塞患者，高壓氧可縮短心電圖ST段回復時間、減少心肌壞死範圍、降低再梗塞發生率，同時改善缺血再灌流損傷，為醫療團隊爭取寶貴治療時間。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀:

.鬧鐘忘記開、手機故障？結果是這個部位中風，透過高壓氧治療找回聽力

.纖維肌痛症「公主病」折磨3年，6旬阿姨靠高壓氧治療重拾行動力