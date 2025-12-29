心臟手術後…心臟復健 帶病患重回健康生活

幾個月前王大哥因心肌梗塞接受緊急心導管手術，撿回一命後卻發現走幾步就喘、體力大不如前，做什麼都提不起勁。他原以為只需要靜養休息，沒想到醫師卻建議做「心臟復健」？他納悶難道運動不會讓心臟更吃力嗎？

事實上，心臟病後最怕完全不動。心臟復健並不是莽撞運動，而是一套整合醫療團隊的專業療程，從體能、心理、飲食到生活習慣，全面協助心臟病患者安全恢復，降低再發風險，重新回到正常生活。

心肌梗塞雖能靠手術解除血管阻塞，但術後帶來的體能下降、焦慮害怕、對復發的擔心不安等，更可能影響生活品質，常讓患者愈來愈不敢動。許多研究已證實，參加心臟復健的患者，死亡率與再住院率都明顯下降，也能更快回到家庭與社交生活。

心臟復健是從完整評估開始，醫師與治療師會依心臟功能、運動耐受度與心理狀態，制定個人化計畫。運動以中度有氧為主，如走路或騎腳踏車，再搭配阻力與呼吸訓練，全程監測心跳與血壓，安全性極高。營養師協助調整飲食，戒菸、控制體重；心理師則處理焦慮、沮喪等情緒問題，幫助病人真正走出陰影。

哪些病人適合心臟復健？包括曾發生心肌梗塞、心絞痛、心臟衰竭患者，接受心導管、繞道手術、瓣膜置換手術患者，或是裝置節律器、去顫器者，均可以主動諮詢復健科醫師；而有糖尿病、高血壓或高血脂等多重慢性疾病的患者，更應積極參與。

心臟復健療程分三階段

1.住院或出院初期，從短距離行走、上下床活動開始，避免久臥引起血栓。

2.出院後三到六個月，每周固定回診復健，循序增加運動量，改善體能與自理能力。

3.長期維持期，則建立規律運動習慣，讓心臟復原。

居住偏遠交通不便者，現在也能透過手機App與穿戴裝置做「智慧心臟復健」，藉由系統提醒運動、記錄心跳，再由醫師定期追蹤，讓復健不受時間、地點限制。

心臟病後的生活不該被限制，而是重新開始的契機。若您或家人正在復原路上，不妨到大型醫院復健部諮詢專業心臟復健團隊，透過完整的團隊照護，陪伴病人的身體與心情逐步找回力量。

