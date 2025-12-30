心臟手術甦醒異常 亞東醫院：高壓氧介入逆轉神經危機

（記者陳志仁／新北報導）對心臟手術病人而言，手術完成並非終點，而是另一場與時間賽跑的開始；術後若出現腦部缺氧或氣體栓塞等併發症，醫療團隊能否即時介入，將直接影響病人的神經功能恢復與日後生活品質。

圖／亞東醫院高壓氧中心主任張厚台指出，心臟手術後若即時啟動高壓氧治療，可改善腦部缺氧、降低神經損傷風險，關鍵改善病人預後。（亞東醫院提供）

60歲張先生因二尖瓣逆流接受微創心臟手術，手術過程順利，但術後甦醒時卻突然出現左側肢體無力及眼球活動異常；亞東醫院醫療團隊立即研判可能為腦部缺氧或氣體栓塞，迅速啟動高壓氧治療流程，送往加護病房途中，張先生意識逐漸昏沉，但在即時介入下，神經反應逐步恢復。

首次療程後，左手手指已可活動；第二次療程後左腳亦能抬起；兩週後，已能長時間坐輪椅，並開始吞嚥與站立訓練，逐步回到日常生活軌道。

高壓氧非最後手段 而是急性期關鍵介入

亞東醫院高壓氧中心主任張厚台醫師指出，心臟手術後短時間內仍可能因循環變化，導致腦部缺氧或氣體栓塞等神經併發症；這類神經損傷進展迅速，是否即時處置，將直接左右病人預後。

張厚台表示，臨床觀察顯示，若能在急性期立即啟動高壓氧治療，往往可逆轉部分神經功能受損；高壓氧透過在高壓環境下吸入100%純氧，使氧氣大量溶解於血漿中，快速提升組織含氧量，改善腦部微循環，並縮小阻塞血管的氣體體積，降低腦組織持續缺血與進一步損傷的風險。

國際研究支持 高壓氧在心臟醫療角色擴大

近年多項國際研究顯示，高壓氧在心臟醫療領域的角色，已逐步從傳統傷口癒合，擴展為心臟手術與急性心血管事件的重要輔助；張厚台指出，英國一項隨機對照試驗發現，接受冠狀動脈繞道手術（CABG）的病人，若於術前接受高壓氧處置，左心室每搏輸出量（LVSW）提升、心肌損傷指標下降，低心輸出症候群發生率降低，加護病房住院時間亦隨之縮短。

圖／結合多職類共同照護，運用多人艙與單人艙，提供心血管及缺血疾病安全精準治療，守護病人健康。（亞東醫院提供）

此外，最新研究亦指出，接受再灌流治療的冠心病患者若合併高壓氧治療，左心室射出分率（LVEF）平均提升4.16%，顯示心臟功能恢復速度與成效均明顯提升。

從急救到復原 高壓氧全程參與照護

高壓氧的價值不僅止於搶救急性危機，更是術後康復的重要助力；張厚台表示，臨床研究與實務觀察顯示，術後恢復期使用高壓氧，可減少發炎反應、促進細胞修復，並降低術後認知功能下降及肺部併發症風險，使復原過程更穩定。

針對急性心肌梗塞患者，高壓氧亦有助縮短心電圖ST段回復時間、減少心肌壞死範圍、降低再梗塞發生率，並改善心肌缺血再灌流損傷，為醫療團隊爭取寶貴治療時間，增加病人快速恢復心臟功能的機會。

制度化高壓氧照護 讓關鍵治療即時到位

亞東醫院高壓氧中心提供多項心血管與缺血相關疾病治療，包括冠狀動脈疾病、心臟手術前後照護、心臟衰竭、缺血再灌流損傷及腦血管疾病後遺症等；中心整合醫師、護理與呼吸治療團隊，並配置德國HAUX多人艙（12+2人）及SECHRIST單人艙，搭載即時監測系統，確保療程安全與精準。

張厚台強調，時間就是生命，搶回每一分每一秒，就是為病人多留一條路。高壓氧不只是技術，更是醫療團隊守護病人未來生活品質的承諾，協助病人在危急之後，重新回到屬於自己的日常。

