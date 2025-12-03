心臟手術「免開胸」又早拔管！北榮首創「內視鏡微創瓣膜」傷口僅5公分

開心手術新突破！北榮醫療團隊首創新技術「內視鏡微創瓣膜手術」結合精準麻醉，讓病人轉入加護病房前就能拔除呼吸管。71歲呂女士因活動易喘就醫，確診重度二尖瓣狹窄，接受內視鏡微創瓣膜置換手術後，在手術室內即順利拔管、脫離呼吸器，清醒後僅感輕微疼痛，術後第4天即可出院。











台北榮總心臟血管外科醫師郭姿廷表示，心臟瓣膜問題主要為狹窄、閉鎖不全，致病原因相當複雜，如果不及早治療，疾病拖到急重症時，可能走路就會喘、胸悶、昏厥，治療風險變高，治療成效也較差。然而傳統開心手術總讓人恐懼，認為風險高恢復慢，最後等到心臟衰竭、肺水腫，甚至各種器官功能退化才就醫，反而增加手術風險。

微創開心手術免開胸



郭姿廷說明，與其他種類的微創小傷口手術相比，內視鏡微創瓣膜手術傷口位於右側的肋間，不需鋸開胸骨也不用鋸斷或撐開肋骨，將傳統動輒20公分的傷口，縮小至5公分以內，透過3D內視鏡的鏡頭，可以清楚看見瓣膜及其周遭的組織，手術過程及效果與傳統手術無異。

郭姿廷指出，該術式最大優點是傷口極小、不需破壞任何骨頭，對周邊組織的影響也大幅降低。再搭配多模式精準麻醉與超音波導引的周邊神經阻斷，可有效提升術後加速康復效果，使疼痛更輕微、持續時間更短。病人術後活動限制少，不需背著大型引流瓶，狀況穩定者隔天即可下床，病況許可時平均5～7天即可出院，返家後也能迅速恢復日常生活。





術後送加護前就能拔呼吸管



台北榮總心胸麻醉科醫師張嫚芸表示，術後患者通常在尚未完全清醒時，就被送往加護病房，氣管內更會暫時留置如珍珠奶茶吸管般粗的呼吸管，甦醒後需先透過呼吸管進行自主呼吸訓練，並在生命徵象與抽血結果穩定後才得以拔管。這代表患者在清醒的過程中不僅要忍受傷口的疼痛，還得承受喉嚨內呼吸管帶來的明顯不適。

張嫚芸說明，傳統開心手術會在胸椎放置導管進行上半身麻醉，但隨著麻醉技術進步，透過精準的麻醉止痛，結合傷口周圍的周邊神經阻斷，可大幅減少止痛藥使用量，也能降低嗎啡類藥物的使用，減少噁心、嘔吐、嗜睡等副作用，在患者甦醒時於手術室及早移除呼吸管，進入加護病房時已完全清醒。

張嫚芸指出，早期心臟手術因部分患者心功能差，無法使用足量麻醉藥，曾出現術中甦醒的可怕經驗，如今透過麻醉深度監測，可即時掌握大腦活動，避免此情況發生。研究也顯示，心臟手術患者在術後恢復期常因生理變化出現譫妄，影響康復，麻醉深度監測則能降低術後譫妄風險。

張嫚芸強調，術後因止痛效果持續，患者幾乎不會經歷劇烈疼痛與不適，在手術室時還能夠清楚表達不舒服的感受，大幅改善開心術後體驗，舒適度大幅提升，可加速肺功能的復原時間，縮短術後康復過程，讓手術更加安心。

近年來台北榮總完成國內少見多例內視鏡微創主動脈瓣膜置換術，甚至內視鏡微創同時完成主動脈瓣和二尖瓣膜置換手術，相關手術成果與示範影片，已發表於歐美心胸外科學會共同監管的平台CTSNet，尖端技術獲得國際高度肯定。

郭姿廷表示，內視鏡微創瓣膜手術可應用於二尖瓣膜、三尖瓣膜、心房中膈缺損及心臟腫瘤等病症，其中二尖瓣修補率更高達9成以上。目前內視鏡微創瓣膜手術適用於成人，且須經醫師先行評估患者的心肺功能，並非人人適用，但能讓開心手術不再令人畏懼。

先評估心肺功能才能使用









本文授權轉載自《優活健康網》，原文為心臟手術「免開胸」又早拔管！北榮首創「內視鏡微創瓣膜」傷口僅5公分