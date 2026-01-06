心臟檢查正常仍心悸？研究揭「類黃酮」有助調節心跳節奏

不少民眾在門診反映，明明心臟檢查都正常，卻還是容易心悸、疲累。台灣個人化醫療學會理事長張家銘醫師指出，心臟並非只是一顆出力的「馬達」，而更像是一個「節拍器」。大多時候心悸並非是結構異常，而是調控心跳的分子節奏失衡所致。

一篇發表在《Biological and Pharmaceutical Bulletin》的綜論研究指出，部分飲食中的天然分子「類黃酮」，能溫和調控心臟節奏，協助心跳回到穩定狀態，為長期找不到原因的功能性心悸提供新解方。

三種常見心悸情境

根據臨床觀察顯示，心悸常出現在以下3種情境：運動後心跳遲遲慢不下來、夜間躺在床上反而感覺心跳明顯，以及熬夜、緊張或喝咖啡後心臟突然亂跳。研究指出，這些狀況分別能對應心臟3項關鍵功能：

心率調節（chronotropy）：調整心跳速度 收縮力（inotropy）：掌握每一下跳動的力道 舒張功能（lusitropy）：順利放鬆、讓血液回填

張家銘表示，許多患者以為心臟問題只和「跳得不夠力」有關，但實際上問題在於心臟該放鬆時無法順利放鬆，導致血液回填不足，進而出現喘、累、頭腦昏沉等症狀。由於這是屬於節奏與分子層級異常，難以透過檢查找出明確答案。

類黃酮可溫和調節心跳

該研究進一步指出，日常飲食中常見的類黃酮，能針對不同心悸機制發揮作用。例如，多甲氧基黃酮可以透過抑制磷酸二酯酶（phosphodiesterase），讓心臟訊號更平順，建議從以下這些食物攝取：

柑橘類果皮：香橘、香檬、四季橘、柳丁皮、橘子皮

柑橘皮製品： 陳皮、柑橘皮乾、柑橘皮粉

部分柑橘類果汁：含量遠低於果皮

槲皮素能幫助心臟舒張

若是運動後不易恢復正常心跳、一累就心悸、循環差、手腳冰冷的體質，往往不是心臟不夠力，而是「阻力太大」，這時幫血管放鬆比刺激心臟更重要。槲皮素（quercetin）能啟動肌漿網鈣幫浦，負責將鈣離子回收，幫助心臟完成舒張，生活中可以從這些常見的食物攝取：

洋蔥：尤其是紫洋蔥

蘋果：連皮一起吃

綠色蔬菜：羽衣甘藍、菠菜

漿果類：藍莓、黑莓

茶類：綠茶、洋甘菊茶

橙皮素可抑制心肌異常電流

此外，橙皮素（hesperetin）可以抑制肺靜脈心肌異常的晚期鈉離子電流，穩定因壓力或熬夜引發的功能性心律不整。橙皮素主要存在於柳丁、葡萄柚、橙子以及柑橘類白色內膜，也就是常被撕掉的那層白絲。

最後，張家銘提醒分子醫學並非「補越多越好」，而是依個人不適型態，先觀察是心悸、恢復慢還是心臟亂跳，再透過心率變異、自律神經、代謝發炎指標，判斷是節奏、放鬆還是電流問題。最後再回到飲食，選擇對應的飲食策略，才能有效幫助心臟找回節奏。