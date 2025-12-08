心臟權威連文彬病逝台大！石崇良不捨 憶恩師「他是冷面笑匠」

記者蔣季容／台北報導

衛福部長石崇良曾受連文彬指導。（圖／記者蔣季容攝影）

曾是前總統李登輝的御醫、台大內科名譽教授連文彬於6日晚間逝世，享耆壽99歲。衛福部長石崇良今（8）日表示，自己昨天就收到連教授在台大往生的消息，覺得很遺憾，他回憶起當初在台大當住院醫師也曾受到連文彬的指導，大讚對方有學問又風趣，是個冷面笑匠，講笑話自己都不會笑。

石崇良今日出席「台灣臨床試驗中心聯盟成立大會」記者會，會前接受媒體聯訪指出，昨天他就收到連教授在台大往生的消息，覺得很遺憾。石崇良提到，自己在台大當住院醫師時也曾受過連文彬的指導，他學術的成就非常高，是台灣第一例執行體內放置心臟節律器的專家，同時也是心臟電生理學（EPS）的創始者。

廣告 廣告

曾是李登輝御醫，台灣心臟研究先驅連文彬逝世。（圖／資料照）

石崇良說，很多國內知名的醫療專家、心臟專家都曾受過連文彬指導，雖然自己沒有走心臟科，但是他在當住院醫師時曾受對方指導很多，大讚連文彬是一個有學問、又很風趣的人，「他是冷面笑匠，他講笑話，他自己都不會笑」，雖然連文彬是高齡過世，但石崇良仍感到遺憾。

更多三立新聞網報導

繳電話費、停車費「發票爽中200萬」！獎落3縣市

台灣人超愛去！專家示警「1景點」爆規模7強震 恐引發大洪水

0度線逼近台灣！入冬「首波冷氣團」急凍剩10度 回暖時間點曝

吃東西容易嗆到！男人就醫竟是「肺癌第3期」 醫：轉移淋巴結了

