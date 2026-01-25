心臟狂跳的一小時半！霍諾德徒手攀登台北101 賴清德：讓世界看見台灣
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101大樓，在沒有任何繩索、安全護具的情況下，歷時1小時31分成功登頂。驚險過程透過Netflix 全球直播，吸引世界目光。總統賴清德也在臉書發文祝賀，表示許多民眾在現場與電視機前屏息觀看，這場挑戰不僅讓世界看見台北 101，也讓國際看見台灣的熱情與美麗風景。
總統賴清德透過臉書發文表示，今天早上，有很多人在台北101底下、電視機前，看著美國自由攀岩好手 Alex Honnold，赤手攀爬台北 101，過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快。恭喜勇敢無懼的 Alex完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。
賴清德強調，隨著Netflix的直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景。
