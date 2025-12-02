心臟瓣膜微創手術 精準拆彈加速復原

許多人以為心臟手術一定得大開胸，但隨著微創技術進步，如今即使是瓣膜置換，也能在小傷口下完成；加上在手術室內就能先將呼吸管移除，如此一來也能大幅減小患者的心理壓力，讓患者復原更快、痛苦更少。

病友 陳先生：「心臟是一個人的，這個最重要的器官，怎麼我好好的70年都沒事，怎麼突然來了 。」

身體一向健朗的陳先生，卻在年前血壓突然飆到180，檢查後才發現罹患重度二尖瓣膜狹窄，經過醫師評估，最終決定安排，內視鏡微創瓣膜置換手術。

台北榮總心血管中心醫師 郭姿廷：「我們要考慮到病人的平常的活動能力，心肺功能狀況，我們也要藉此，鼓勵民眾不要因為害怕開刀，然後去延遲到我們來，接受心臟手術的時間，因為通常瓣膜的手術，是一個去改善心臟功能，非常重要的一個步驟 。」

跟傳統開胸手術相比，這項微創技術不需鋸開胸骨，最大的差別就是讓動輒20公分的傷口縮減至5公分內，甚至能在離開手術室前就先拔除呼吸管，讓患者術後恢復得更快、更舒適。

病友 陳先生：「我才第5天，我那個呼吸器的練習，已經達到醫師的標準，我就可以回家，在自己家裡比較舒服的環境，繼續療養，然後隔了大概一個禮拜，我來回診，醫生也覺得我還不錯。」

台北榮總心血管中心醫師 郭姿廷：「對很多開刀心臟手術的病人來說，是一個心理非常大的壓力，那如果我們現在結合在開刀房裡面，就可以早期的拔除呼吸管，因為(呼吸管)就是一個非常粗的管子，像珍珠奶茶吸管這麼粗，插在喉嚨，所以他那個時候就會非常的疼痛、緊張，但是沒有辦法表達。」

心臟瓣膜疾病千萬不能等，務必及早評估、把握治療時機，在肺活量等身體條件允許時順利完成手術，確保治療更安全、恢復更快速。

