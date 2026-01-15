心臟瓣膜疾病患者逐年增加！臺大醫院優化經導管主動脈瓣膜置換術流程
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】面對高齡化社會下心臟瓣膜疾病患者逐年增加，臺大醫院心血管中心持續精進瓣膜性心臟病治療策略，近年成功導入並優化與國際接軌的「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術（Minimalist Transcatheter Aortic Valve Replacement, Minimalist TAVR）」照護流程，於病人安全前提下，不僅能讓病患免於全身麻醉、無需入住加護病房，最快隔日即可出院，展現具體臨床成效。
相較於歐美先進國家，亞洲多數醫院目前仍沿用傳統TAVR流程，包括術前住院評估檢查、全身麻醉、術後常規入住加護病房，住院天數長達5至10天，甚至更久。即便韓國、日本及新加坡等鄰近先進醫學中心，極簡策略的滲透率仍有進步空間。臺大醫院心血管中心TAVR團隊過去結合麻醉部及影像醫學部同仁的努力，成功優化手術過程，建立更精簡且以病人舒適與安全為核心的治療模式。2024年底起，進一步將流程優化延伸至術後照護，以病患的舒適安全為前提，術後無需讓病人進入加護病房，減少擔憂恐懼且可盡早下床，讓病患在穩定的狀況下隔日出院。
經過一年實際執行，順利完成30位病患(33%)術後可直接轉往普通病房，而其中17位病患(19%)可隔日順利出院，整體恢復情形良好，病人滿意度亦顯著提升。臺大醫院的經驗已證明此極簡照護模式在適當患者中不僅不會犧牲其健康安全，反而大大提升就醫的舒適及滿意度。
臺大醫院的Minimalist TAVR照護模式，不僅有助於降低住院與加護病房佔床天數，也減少院內感染與長期臥床相關併發症的風險，提升床位周轉效率，對醫院營運、健保體系與病人照護均帶來正向效益，展現品質與效率並進的實務成果。在上述臨床成果基礎上，將規劃建構更完整的一站式心臟團隊（Heart Team）治療平台，逐步擴展至其他瓣膜疾病，如主動脈瓣逆流、二尖瓣及三尖瓣疾病等先進治療。基於臺大醫院於TAVR流程優化與臨床照護上的成效卓越，近期亦與國際人工瓣膜醫材愛德華生命科學（Edwards Lifesciences）簽署合作備忘錄，打造「亞太區教育示範中心」，協助亞太區醫學中心培育更多Minimalist TAVR團隊，制定在地化的亞洲治療指引，成為亞太區瓣膜性心臟病教育示範重鎮。
臺大醫院心血管中心TAVR團隊，在健保資源有限的情況下，創造了「降低醫療成本、提高病患住院品質」的多贏模式。未來透過建立一站式的瓣膜性心臟病治療與教學平台，除服務本地心臟瓣膜疾病患者，持續引進更先進的心臟醫療，更大大提升台灣醫療在國際舞臺的能見度與影響力。
馬上成功！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>
【延伸閱讀】
美國最新飲食指南金字塔反轉？放寬紅肉、奶油？碳水被淘汰？營養師解讀4大重點
「羅漢果咖啡」能降血脂丶降血糖？吳明珠中醫師：羅漢果咖啡4大健康益處
甲狀腺失調恐引發高血脂！周宗翰中醫師：5策略從根調理，重建代謝平衡
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/88/97496
喜歡本文請按讚並分享給好友
更多健康資訊：華人健康網
https://www.top1health.com
其他人也在看
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 發表留言
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 3
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 20
接種「帶狀皰疹疫苗」有補助！防「皮蛇」神經痛、還能降失智風險20％…全台13縣市資格條件一次看
根據統計，台灣每年約有1萬2千人因帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）就醫，年齡越大發病風險越高。疾管署指出，台灣每3人中就有1人一生可能罹患一次。 帶狀皰疹源自水痘病毒潛伏在神經節中，當免疫力下降、壓力過大或有慢性病時容易復發，引起紅疹、水泡與神經痛，發作時如火燒、電擊，且傷口會有灼燒感，甚至連碰到衣服或被風吹到都會痛，痊癒後還會留下長期的抽痛、麻痺、刺癢。 醫師建議，50歲以上或高風險族群可考慮自費接種疫苗預防。目前有兩種疫苗可選：減毒活性疫苗（伏帶疹）與重組型疫苗（欣剋疹），效果與適用族群不同。而全台共13縣市提供公費補助，資格條件、準備文件、補助金額一次看懂。 (原文刊載於2025/9/3，更新時間為2026/10/14)幸福熟齡 ・ 21 小時前 ・ 8
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 1 天前 ・ 11
獨家／周杰倫昔「僵直性脊椎炎」免役 現可打澳網？專業醫3字回答
「華語流行天王」周杰倫熱愛網球運動，日前證實要參加2026澳洲網球公開賽，引發外界關注並讓人好奇，他長年深受「僵直性脊椎炎」所苦，如今竟能打澳網！對此，過敏免疫風濕科醫師方耀凡表示，「不意外！」隨著醫學進步，僵直性脊椎炎已可用藥物有效控制，「只要按時服藥，生活可與正常人無異。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 19
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 1 天前 ・ 5
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
60萬人研究認證！常吃「1平民食物」抗老、延壽 死亡風險降6%
近年越來越多大型研究顯示，看似平凡的食材，可能默默影響健康、壽命。營養師老辜提到，一項60萬人的研究數據發現，經常食用菇類的人，全因死亡風險約降低6%，因為菇類含有β-葡聚醣等健康物質，有助於防止細胞老化，降低慢性發炎風險等。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手
過去大眾總認為以米飯、湯品配上泡菜的韓食非常健康，但根據首爾大學醫學院與食品營養學系共同發表在國際期刊《流行病學與健康》研究指出，事實並非如此單純。研究團隊分析數據發現，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。這顯示出我們每天重複飲食行為，無形中決定了罹癌與否的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
早餐「吃油一點」反而會瘦！醫激推「3食物」：燃脂神助攻
不少人為了減肥，早餐刻意少吃，甚至不吃，不過家醫科醫師許書華指出，其實減肥不必餓肚子，早餐「吃對油脂」反而有助於燃脂，建議選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果等「穩糖型早餐」，不只能夠穩定血糖，還可以讓代謝更順暢。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
台中 11歲女童離奇昏迷亡 檢今解剖
台中市1名11歲女童日前隨家人赴大陸旅遊，返台後因感冒症狀未癒，10日乘車途中突然大叫一聲後昏迷，經送醫緊急搶救並裝設葉克膜，搶救3天後家屬忍痛拔管，12日病逝。由於女童死因離奇，家屬盼能釐清真相，台中地檢署檢察官已排定15日會同法醫解剖以確定女童死因。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
番茄是超級食物？營養師示警「3種人」別亂吃
番茄因富含茄紅素及具備抗氧化、保護心血管等功效，被大眾封為「超級食物」。然而，營養師曾建銘示警，並非所有體質都適合食用番茄。他特別點名腎臟病患、腸胃敏感者以及正在進行化放療的患者等3類族群，在攝取番茄前應特別謹慎，若食用不當，營養反而可能變成身體負擔。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
早餐吃油一點就能瘦？醫推「3食物」燃脂效果超好
生活中心／吳宜庭報導家醫科醫師許書華：「早餐吃油一點竟然可以幫助燃脂？！」，她指出，許多人以為減肥需要餓肚子，但根據《國際肥胖期刊》報導，早餐攝取適量優質脂肪不僅不會讓人發胖，反而有助於燃脂減肥效果更佳。醫師推薦，早餐可以吃「這3樣」，並搭配「2物」，讓一整天的血糖不會在一開始就急速上升。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
明明胸悶、心慌，為何心電圖總是顯示正常？醫揭「關鍵原因」別被騙了
心跳快到快跳出來、胸口悶到無法呼吸，偏偏一到醫院檢查心電圖卻「完全正常」，難道是機器壞了？這種讓無數患者感到心慌又無助的診間日常，背後隱藏的並非儀器失準，而是我們對檢查工具的誤解。心臟專科醫師揭開真相：那張看似無虞的檢查報告，極可能只是因為「時機不對」。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
1種菜幫肝排毒、1種魚防中風！哈佛醫學院公開「10種超級食物清單」
現代人生活忙碌、三餐外食已成常態，但吃進肚子的東西，往往決定了我們未來的健康。哈佛醫學院推薦「10大超級食物」，其實很多都能在台灣的餐桌上輕鬆找到，從鮭魚、番茄到花椰菜，不只美味，還能幫助預防三高與心健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
沒戴套惹禍！台中男確診M痘「成今年首例」 多名接觸者急匡列
（生活中心／台中報導）台中市出現今（115）年首例本土 M 痘（mpox，俗稱猴痘）病例。個案為 30 多歲本 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 1
頻頻胸悶卻心電圖正常？醫示警「別被騙」再做3檢查保命
許多患者都曾有類似經驗，明明感到心跳快速、胸口悶痛，但一到醫院檢查心電圖卻完全正常，讓人懷疑是否儀器失準。台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師姜廣興指出，診間經常遇到患者抱怨心悸胸悶，檢查結果卻顯示綠燈，這並不代表身體在說謊。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
治落枕竟連多年心悸都消失？中醫曝：其實是「這個地方」歪了
你是否曾經感覺心悸、胸悶、容易疲倦，卻檢查不出明確原因？中醫師黃獻銘指出，這些症狀不見得是器官本身出問題。一名患者在治療頸部不適後，意外發現困擾已久的心悸也不再發作，原來問題根源不在心臟，而是身體的筋健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言