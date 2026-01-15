【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】面對高齡化社會下心臟瓣膜疾病患者逐年增加，臺大醫院心血管中心持續精進瓣膜性心臟病治療策略，近年成功導入並優化與國際接軌的「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術（Minimalist Transcatheter Aortic Valve Replacement, Minimalist TAVR）」照護流程，於病人安全前提下，不僅能讓病患免於全身麻醉、無需入住加護病房，最快隔日即可出院，展現具體臨床成效。

心臟瓣膜疾病患者逐年增加！臺大醫院優化經導管主動脈瓣膜置換術流程

廣告 廣告

相較於歐美先進國家，亞洲多數醫院目前仍沿用傳統TAVR流程，包括術前住院評估檢查、全身麻醉、術後常規入住加護病房，住院天數長達5至10天，甚至更久。即便韓國、日本及新加坡等鄰近先進醫學中心，極簡策略的滲透率仍有進步空間。臺大醫院心血管中心TAVR團隊過去結合麻醉部及影像醫學部同仁的努力，成功優化手術過程，建立更精簡且以病人舒適與安全為核心的治療模式。2024年底起，進一步將流程優化延伸至術後照護，以病患的舒適安全為前提，術後無需讓病人進入加護病房，減少擔憂恐懼且可盡早下床，讓病患在穩定的狀況下隔日出院。

臺大醫院心血管中心優化經導管主動脈瓣膜置換術流程，推動極簡化照護模式，提升病人照護品質與醫療效率。（圖片提供／臺大醫院）

經過一年實際執行，順利完成30位病患(33%)術後可直接轉往普通病房，而其中17位病患(19%)可隔日順利出院，整體恢復情形良好，病人滿意度亦顯著提升。臺大醫院的經驗已證明此極簡照護模式在適當患者中不僅不會犧牲其健康安全，反而大大提升就醫的舒適及滿意度。

臺大醫院的Minimalist TAVR照護模式，不僅有助於降低住院與加護病房佔床天數，也減少院內感染與長期臥床相關併發症的風險，提升床位周轉效率，對醫院營運、健保體系與病人照護均帶來正向效益，展現品質與效率並進的實務成果。在上述臨床成果基礎上，將規劃建構更完整的一站式心臟團隊（Heart Team）治療平台，逐步擴展至其他瓣膜疾病，如主動脈瓣逆流、二尖瓣及三尖瓣疾病等先進治療。基於臺大醫院於TAVR流程優化與臨床照護上的成效卓越，近期亦與國際人工瓣膜醫材愛德華生命科學（Edwards Lifesciences）簽署合作備忘錄，打造「亞太區教育示範中心」，協助亞太區醫學中心培育更多Minimalist TAVR團隊，制定在地化的亞洲治療指引，成為亞太區瓣膜性心臟病教育示範重鎮。

臺大醫院心血管中心TAVR團隊（圖片提供／臺大醫院）

臺大醫院心血管中心TAVR團隊，在健保資源有限的情況下，創造了「降低醫療成本、提高病患住院品質」的多贏模式。未來透過建立一站式的瓣膜性心臟病治療與教學平台，除服務本地心臟瓣膜疾病患者，持續引進更先進的心臟醫療，更大大提升台灣醫療在國際舞臺的能見度與影響力。

馬上成功！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>

【延伸閱讀】

美國最新飲食指南金字塔反轉？放寬紅肉、奶油？碳水被淘汰？營養師解讀4大重點

「羅漢果咖啡」能降血脂丶降血糖？吳明珠中醫師：羅漢果咖啡4大健康益處

甲狀腺失調恐引發高血脂！周宗翰中醫師：5策略從根調理，重建代謝平衡

資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/88/97496

喜歡本文請按讚並分享給好友

更多健康資訊：華人健康網

https://www.top1health.com