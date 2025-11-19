心臟病不是男性專屬！女性心肌梗塞「隱晦症狀多」 醫：這些情況別輕忽
國泰綜合醫院心血管中心專科護理師潘姿菁
國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫
心臟病長期以來被視為男性的健康問題，但事實上，女性同樣面臨著心臟病的威脅。根據世界衛生組織的數據，心血管疾病是全球女性的頭號殺手，致死率甚至超過乳癌與子宮頸癌。然而，由於女性心臟病的症狀常與男性不同，許多女性未能及時就醫，錯失了治療的黃金時間。
▲ 女性心臟病的症狀常與男性不同。（圖／資料圖庫）
女性心肌梗塞：隱晦而危險的症狀
典型的心肌梗塞症狀如胸口壓迫感、劇烈胸痛等，大家耳熟能詳。然而，女性的心肌梗塞症狀往往更為隱晦，容易被誤認為是其他小毛病。常見的非典型症狀包括上腹痛、消化不良感、肩頸痠痛、極度疲倦、呼吸不順、噁心和頭暈等。這些症狀缺乏典型胸痛的警示性，導致許多女性未能及時就醫，病情往往在嚴重時才被發現。研究顯示，女性心肌梗塞的延誤就醫比例遠高於男性，這也是女性心肌梗塞死亡率較高的原因之一。
▲ 女性心肌梗塞的延誤就醫比例遠高於男性。（圖／資料圖庫）
為何女性心臟病症狀不同？
女性心臟病症狀與男性不同的原因有幾個。首先，女性更常出現微血管功能異常或血管痙攣，導致症狀不典型。其次，雌激素在年輕時具有保護血管的作用，但隨著年齡增加和停經後，雌激素下降，女性的血管保護力迅速減弱。此外，女性對疼痛的感受與表達方式不同，加上社會角色期待，常忽略身體警訊。
更年期與心血管風險
停經後，女性的心血管風險顯著增加。雌激素的消退使血管硬化進程加快，脂肪重新分布導致腹型肥胖，這些都是心血管疾病的重要危險因子。根據美國心臟協會的統計，停經後女性罹患心臟病的風險比停經前增加兩到三倍。
如何防護女性心臟健康？
為了有效防護心臟健康，女性應該定期進行健康檢查，尤其是在停經後，每年檢查血壓、血糖、血脂，必要時進行心臟超音波或運動心電圖。此外，女性應注意非典型症狀，不要輕忽任何不適，尤其是有三高或家族史的女性。
健康的生活習慣也是預防心臟病的重要措施。飲食方面，應少油少鹽，多攝取蔬果，地中海飲食是良好的選擇。運動方面，每週至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，如快走或游泳。規律的睡眠和壓力管理也不可忽視，避免長期過勞與焦慮。
最後，遵循醫囑用藥非常重要。若已被診斷高血壓、高血脂或糖尿病，切勿自行停藥。許多女性因為擔心副作用或覺得無症狀而停藥，這反而增加了猝死的風險。
女性心臟病的最大挑戰在於症狀不典型與自我忽略。許多女性長期扮演家庭照顧者的角色，容易忽視自身健康，等到病情發作時，往往已錯過最佳治療時機。心臟病不是男性專屬的疾病，更年期後的女性更需提高警覺。當出現不明原因的疲倦、胃部不適或呼吸困難時，請不要輕忽，這可能是心臟在向你求救。唯有早期發現、積極治療，加上健康的生活方式，才能真正守護心臟的健康。
