心臟病不是突然來的 門諾醫師點破迷思

陳翰興醫師衛教宣導

冬季是心血管疾病好發期，門諾醫院舉辦心臟病友會，會前特別邀請協力廠商免費為病友進行血管硬化程度與脂蛋白(a)檢測，讓病友先看懂自己的數字，再由醫師與營養師接力說明，釐清長年困擾病友的心血管迷思。

門諾醫院心血管中心主任陳翰興醫師指出，心肌梗塞、中風多半不是「突然發生」，而是血管在長期高血脂、高血壓、高血糖影響下逐漸硬化、狹窄，會在何時發生也是機率問題，確定的是「高膽固醇不會痛，等到出事，通常為時已晚。陳翰興醫師說明，血管就像道路，低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）就像在路上高速奔馳的大卡車，數量越多、時間越久，越容易造成塞車甚至翻車事故；高密度脂蛋白（HDL，好膽固醇）則負責把多餘脂肪載回肝臟代謝，維持道路順暢。



他強調，曾發生心肌梗塞、裝過心臟支架的病友，LDL控制目標應低於70 mg/dL，高風險族群甚至需降到55以下，膽固醇不是一次降下來就沒事，而是要長期穩定控制，才是真的在救命。他也提醒，高血脂是典型的「沉默殺手」，等到有症狀，往往已是中風或心肌梗塞；至於保健食品能否取代藥物，他也坦言效果有限，人體膽固醇約七成由肝臟自行製造，藥物仍是控制關鍵，但切勿自行停藥，應與醫師討論調整。