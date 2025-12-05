心臟病成國人死因第二 心臟手術醫材它補助一次到位！

財經中心／余國棟報導

富邦人壽推首張網路投保心臟醫材補助保險，四大手術醫材補助打造心臟健康防線。（示意圖/ PIXABAY）

隨著氣溫下降，心臟疾病風險正悄悄升高。而面對工作與生活壓力，加上飲食不均衡及其他原因，心臟疾病年齡層也逐漸下移，不再是老年人專利，今年就發生年僅40歲的撞球名將因心肌梗塞而猝逝。根據衛福部統計，2024年台灣有超過2.3萬人死於心臟病，高居國人十大死因第二名，僅次於癌症，而心臟疾病住院的患者更高達51萬人次，其中35-59歲就超過10萬人次。

為協助中壯年族群提早部署醫療保障，富邦人壽宣布推出全台首張可透過網路投保的「心臟醫材保險」，主打四大心臟手術醫材補助與無理賠回饋機制，讓忙碌的上班族也能輕鬆線上投保，守護心臟健康不費力。

男性平均在45歲之後，女性55歲之後罹患心血管疾病的機會愈高，「富邦人壽心動守護定期健康保險(EHC)」，提供四大心臟手術醫材補助保障，提供35-55歲投保，保障期間十年，為工作繁忙的中壯年族群打造心臟健康防線。若經醫師診斷必須接受「心導管檢查併心臟血管支架置放術」、「心律調節器植入術」、「主動脈瓣或二尖瓣或三尖瓣置換手術」、「心室輔助裝置植入術」等手術項目之一且已接受該手術診療者，富邦人壽就會依保單年度給付相應的「醫材補助保險金」。除此之外，在保險契約有效期間內，如果沒有申請過理賠，且保險期間屆滿仍生存，將按年繳保險費總和之60%計算給付「無理賠回饋保險金」。

以任職科技業的林先生為例，因工作壓力大且經常經熬夜，42歲時投保「富邦人壽心動守護定期健康保險」一單位，45歲時因心臟不適就醫，經醫師診斷後需進行二尖瓣置換手術。由於進行「二尖瓣置換手術」是第3保單年度，故在康復後申請理賠，可獲得一次性醫材補助保險金 16 萬元。如10年保障期間無理賠，將給付年繳保險費總和的60%。

因心臟疾病治療大多需要用到介入性醫材，病患的經濟壓力也隨著各式醫療自費額調升愈來愈高，根據台北市立聯合醫院醫療衛材收費公告，塗藥型心臟支架的病患自付差額約為5-6萬元之間人工心律調節器則依品牌跟功能性不同，即便扣除健保給付，病患自付差額也可能超過10萬元，耐久性生物組織心臟瓣膜，民眾自付額約在5~10萬元之間。為了降低未來不可預期的醫療支出，建議中壯年族群及早投保，為自己與家人打造更安心的醫療保障。

