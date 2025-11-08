心臟病發作不只是胸痛，這些「非典型」症狀要小心！心臟病發作時該怎麼做？
【華人健康網文／國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東】很多人以為心臟病發作會像電影裡演的那樣——猛然捂著胸口、倒地不起。但實際上，心肌梗塞在真實生活中的表現可能非常多樣，且常常被忽略，延誤就醫時間。根據衛福部資料，心血管疾病是台灣十大死因的第二位，其中「急性心肌梗塞」就是主要元凶之一。
心臟病發作通常指的是急性心肌梗塞，它的成因大多是因為供應心臟肌肉的冠狀動脈突然堵塞，導致部分心肌缺血、壞死。堵塞原因多數為動脈粥樣硬化形成的斑塊突然破裂，產生血栓造成阻塞。當心臟病發作時的每一分鐘都在與生命拔河，掌握正確的辨識與處置知識，有可能讓一條寶貴的生命得以挽救。若無及時打通血管，壞死的心肌越多，病情就越危險。要辨認心臟病發作的症狀，最典型就是胸痛，但還有以下這些非典型的症狀都可能出現：
心臟病發作的典型與非典型症狀
【典型症狀】
•胸口悶痛、緊縮感（像有石頭壓著）。
•痛感可能放射至左肩、頸部、下巴或左臂。
•持續超過10分鐘不緩解（休息也沒用）。
•冒冷汗、頭暈、噁心、呼吸急促。
【非典型症狀】（常見於女性、年長者、糖尿病患者）
•僅有背痛、肩痛、消化不良、噁心。
•喘不過氣、疲倦感、不明原因的焦慮感。
•甚至完全無胸痛（無痛性心肌梗塞）。
記住：不是只有「胸口痛」才是心肌梗塞！
心臟病發作4個步驟因應
當心臟病發作時，我們有4個步驟可以因應：
第1步：立即停止活動、保持鎮定
•若在運動、走路、勞動中突然感覺胸悶、呼吸困難、冒冷汗，馬上停下來坐好或躺下。
•保持鎮定，避免慌張導致血壓起伏劇烈。
第2步：撥打119叫救護車就醫
•馬上撥打119，說明有疑似心肌梗塞症狀（如胸悶胸痛、呼吸困難、冒冷汗）。
•如果高度懷疑自己面臨心肌梗塞，千萬不要自己開車或請家人送醫，因途中可能會發生心律不整或心臟驟停，無法即時處置。
第3步：若有醫師開立硝化甘油，可先服用
•若病人曾確診冠狀動脈心臟病、醫師有開立舌下含片（如硝化甘油），可在症狀發作時含服一顆，間隔5分鐘可再一顆，但最多三顆。當使用第二顆舌下含片後仍有不適，就要有準備送醫的準備。同時，也要注意某些類型的心肌梗塞，使用舌下含片後血壓會驟降，所以使用舌下含片時最好先測量一下血壓。有疑惑的話，最好先送醫交由醫師評估。
•切勿自行服用其他止痛藥（如普拿疼、止痛貼片），這些無助於心肌梗塞的改善。
第4步：觀察意識與呼吸，準備CPR與AED
若病人突然意識不清、倒地、失去心跳呼吸，請依以下方法進行急救：
•立刻叫人幫忙並撥打119。
•開始心肺復甦術（CPR）：按壓胸口中間，每分鐘100-120下。
•使用AED（自動體外去顫器）：若公共場所設有AED，應依語音指示操作。
每延遲1分鐘急救，存活率下降7–10%。黃金搶救時間就是10分鐘內。
心臟病發作的緊急處理
到院後急診醫師會對胸痛病人作出以下的緊急處理，包括：
1.立刻安排心電圖檢查（辨別是否有ST段上升型之心肌梗塞）。
2.抽血檢查心肌酵素。
3.若診斷為ST段上升型之心肌梗塞，便會會診心臟科醫師安排「緊急心導管檢查與氣球擴張術」以打通阻塞血管，通常在病患至急診後至開通血管的90分鐘內完成效果最佳。
4.阻塞血管被打通後，仍需要住院觀察，並且給予最適當的藥物治療和安排日後的心臟復健計劃，讓心臟功能得以恢復。
5大關鍵防心臟病復發
當心臟病發作後，不希望面對第二次的心肌梗塞，出院後應盡量做到5大關鍵：
1.規律服藥：包括抗血小板、降血脂、穩定血壓與血糖的藥物。
2.戒菸戒酒、維持清淡和低脂飲食。
3.規律運動：建議每週150分鐘以上，每週4次以上的中等強度活動。
4.控制三高：血壓、血糖、血脂需要達標。
5.定期回診與追蹤血液和心臟超音波等檢查。
一般民眾面對心臟病發作，平常可以試著學會辨認心肌梗塞症狀，甚至最好能熟悉CPR和AED操作。如果家中長輩如有心臟病史，當出現症狀不要猶豫，寧可多送醫一次，也不要錯過一次。
心臟病發作大多不是「發現太晚」就是「處理太慢」造成的悲劇。無論是自己、家人或路人，若你能第一時間冷靜應對、撥打119、啟動AED，就可能是救命的關鍵。
心臟需要的不只是醫療，更是生活上的每一個正確選擇。
就是現在！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>
【延伸閱讀】
吃巧克力心情好，保護心臟新發現！研究：每週吃逾一次，降低冠狀動脈栓塞風險
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/248/96979
喜歡本文請按讚並分享給好友
更多健康資訊：華人健康網
https://www.top1health.com
其他人也在看
天王天后推手屠穎猝逝！天天運動卻早逝！醫揭運動猝死3大元兇
曾為王菲〈天空〉、張學友〈忘記你我做不到〉、辛曉琪〈味道〉等無數金曲編曲的「天王天后幕後推手」、金曲獎最佳編曲人屠穎，驚傳於11/1猝逝，享壽62歲。據悉，他是在飯店跑步機上跑步時意外摔倒，頭部撞擊導健康2.0 ・ 2 小時前
政策不確定性 金融最大風險
美國聯準會（Fed）7日發布半年一度《金融穩定報告》，超過6成受訪者指出，未來12到18個月內，政策不確定性為美國金融體系面臨的最大風險。值得注意的是，在這次調查中，Fed首度將央行獨立性與經濟數據取得性，納入政策不確定的因素之一，這可能與美國總統川普持續對Fed施壓，以及聯邦政府停擺創下紀錄有關。工商時報 ・ 5 小時前
屏東書香慶典「屏日曬書祭」 萬福宮廟埕化身「香火與潮流」書市集
由屏東在地書店策劃的「屏日曬書祭×共聲共品」書市集，今明兩天在屏東市廣東路「頭崙埔華山萬福宮」前熱鬧舉行，結合閱讀、市集、音樂與廟埕文化，打造一場屬於南方城市的書香慶典，讓書香與香火、潮流與文化在市區交織出新的風景。統籌單位頭分埔文化工作室說，屏東市廣東路是市區最具生活氣息的商圈之一，萬福宮是當地香自由時報 ・ 14 小時前
打破僵局！傳安世晶片出口已恢復 陸商務部：同意荷派員磋商
安世半導體供應爭端出現緩和跡象，荷蘭經濟部長卡雷曼斯日前發表聲明，稱未來幾天內，來自大陸的晶片將能送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。對此大陸商務部今（8日）回應，目前尚未見到荷方實際行動，但同意荷經濟部派員來陸磋商。中天新聞網 ・ 16 小時前
最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露
首次上稿：11/08 18:24更新時間：11/08 19:31（更新案情）即時中心／廖予瑄報導最新消息！今（8）日下午4時許，台中市大里區發生持刀傷人案。據了解，現場為2名友人發生口角，其中一名61歲李姓男子憤而拿水果刀攻擊另一名57歲賴姓男子的腹部，造成賴左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好沒有生命危險，送醫治療中。而警方也火速在下午5時15分將李男逮捕到案，詳細案情仍待進一步調查釐清。據了解，賴男與李男為朋友關係，今日下午時，賴前往李的家中喝酒，雙方因故發生口角；沒想到，李男一氣之下竟拿出長達30公分的水果刀刺向賴，導致他身負重傷、倒臥血泊。李男持水果刀犯案。（圖／警方提供）警方在今日下午4時45分許獲報，大里區新街頂庄巷某間民宅前有民眾受傷，並在到場後發現，賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好意識清楚，因此也立即將他送往仁愛醫院治療，後續則轉診送往中山醫學大學附設醫院。至於拿刀攻擊友人的李男，則是在犯案後騎車逃逸，因此警方也立即在附近搜尋，在下午5時15分許將他逮捕，並查扣犯案的水果刀，犯案動機仍待釐清。全案警詢後，依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議AI假影片瘋傳！稱水庫光電板「影響水質」 經濟部駁：實測符合標準鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象民視影音 ・ 13 小時前
跳水》全紅嬋帶傷硬撐！「走樓梯都痛」醫師驚曝癱瘓風險
大陸跳水天才全紅嬋6日與廣東省隊搭檔王偉瑩，出戰第15屆全運會女子雙人10公尺跳台決賽，最終表現不如預期，無緣獎牌。這場比賽對她而言，不僅是傷後復出的第二戰，更是一場與痛苦對抗的勇氣之戰。賽後她哽咽地說：「沒能幫助搭檔登上領獎台是我的問題，辜負了隊友，我還是不夠努力吧。」中時新聞網 ・ 1 天前
健保總額連2年高推估 賴清德：有醫療品質等3大目標
健保總額協商連2年以高推估5.5%計算，總統賴清德今天點出背後3大目標，包括提升醫療服務品質、盼替醫療人員加薪以強化留才、醫療給付更有彈性，讓國人更健康、國家更強。中天新聞網 ・ 16 小時前
少子女化浪潮 石崇良：擴大幼兒專責醫師制度
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）少子女化浪潮下，兒科難留才，衛福部長石崇良說，明年將挹注249億元預算，優先保障兒童醫療，除幼兒專責醫師從0到3歲延伸至6歲適用，並增加醫院「急、重、難、罕」給付。中央社 ・ 18 小時前
2025中台灣農業行銷展售會台中登場
【記者陳世長台中報導】「2025中台灣農業行銷展售會」今(8)日於農業部種苗改良繁殖場第二苗圃正式開幕，活動結合「新社花海暨台中國際花毯節」，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主軸，搭配農特產...自立晚報 ・ 7 小時前
《96分鐘》票房破2億全台謝票 林柏宏傳訊王柏傑「該上班囉」
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96 分鐘》突破2億票房，8日主演群林柏宏、王柏傑、宋芸樺等人齊謝票，這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。先前在澎湖拍戲的王柏傑透露，林柏宏一直說他不工作，甚至還傳訊息：「該來上班囉！」收到訊息後他便趕緊加入映後活動，沒想到看到廳內滿滿的觀眾，真的深受感動。中時新聞網 ・ 11 小時前
70歲男突爆中風症狀「竟是感冒藥釀禍」 醫：原因在腎臟
一名70多歲長期接受血液透析的老翁，因服用女兒剩下的過敏藥物後出現口齒不清、頭昏及反應遲緩等症狀，一度以為自己中風。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任醫師指出，這是因為洗腎病人服用左旋西替利嗪等抗組織胺藥物時，可能因腎功能受損而導致藥物在體內累積，引發過量副作用。中天新聞網 ・ 19 小時前
身障者日間照顧聯合成果發表會 陳光復：持續打造友善支持環境
響應12月3日「國際身心障礙者日」，澎湖縣政府委由社團法人澎湖縣照顧服務協會承辦，8日於身障中心舉辦「身障日系列活動—『理解隱性障礙 消除誤解歧視』社區日間作業設施暨布建身心障礙者社區式日間照顧聯合成果發表會」。縣長陳光復親自出席並頒獎，肯定學員們的努力與成長，並強調縣府會持續打造友善、支持的身障者服務環境。陳光復強調，為落實對身障朋友照顧，自他上任後，調高身障者三節慰問金至每年1萬1,000元。執政近三年，縣府落實財政紀律，在「開源節流、積極爭取」原則下，成功達成「零債務」，不僅維持縣政品質，更讓縣府擁有更多能力投入在身障服務。面對財劃法衝擊評估，未來在財政許可、爭取議會支持及整體環境成長考量下，縣府將規劃進一步調高三節慰問金至每年1萬4,000元，讓身障朋友獲得更實質的照顧。陳光復表示，每年國際身障日，不僅是向身障者致敬的重要時刻，更是提醒社會看見「隱性障礙」所面臨的日常挑戰。透過活動的作品展示、課程成果與學員表演，社會大眾能更加理解身障者在生活中付出的努力，也能看見他們在困境中依然保持熱情與韌性，展現積極向上的精神，為社會帶來溫暖與力量。陳光復說，澎湖「社區式照顧」涵蓋率全國第一台灣好新聞 ・ 9 小時前
李斯特菌奪6命！ 醫揭「冰箱熟食」比生食更可怕
美國近期爆發李斯特菌疫情，已造成全美18州6人死亡、27人住院。婦產科醫師蘇怡寧特別提醒民眾，李斯特菌並非僅存在於骯髒或未煮熟的食物中，相反地，低溫且濕滑的環境反而是其最佳生存條件，冰箱內的冷藏熟食更可能成為危險來源。中天新聞網 ・ 1 天前
宋家豪感受到台灣棒球熱 提升球速和揮空率成課題
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）日職樂天金鷲隊台灣好手宋家豪今天交流賽登板，8球投1局無失分、飆速151公里；宋家豪表示，感受到因12強賽帶起的台灣棒球熱，接下來的課題是想辦法提升球速和揮空率。中央社 ・ 14 小時前
產經解析－中企加速海外擴張 推升境外債供給
中國試圖擺脫通縮循環的進展依然緩慢，但這場轉變可能會加速改變全球市場。中國於2024年推出「反內捲（anti-involution）」政策以應對通縮，目前改革仍處於初期階段；雖已出現一定效果，但與2014年～2015年那一輪抗通縮行動相比，本次政策可能需要更長時間。工商時報 ・ 5 小時前
社安網2.0計畫5年819億元 4重點防孤獨死、兒虐
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）為接住每個有需要的人，衛福部編列5年819億元預算推動「社安網2.0」，4大重點包括獨居長輩關懷、育兒指導員、導入AI及毒癮者社區支持，防止孤獨死、兒虐等，預計明年上路。中央社 ・ 13 小時前
議員批振興東區商圈活動效益差 北市府：擴大串聯
（中央社記者劉建邦台北8日電）議員稱市府大巨蛋振興東區商圈政策，巨蛋熱、商圈冷。商業處表示，大巨蛋人流有轉至附近商圈帶出收益，仍規劃擴大至其餘場館，盼提升演唱會經濟。中央社 ・ 18 小時前
辦峰會拉攏中亞五國 川普盼擴大美國稀土供應
美國總統川普6日於白宮舉行中亞五國峰會，邀請哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼總統出席，這是中亞五國領袖首次齊聚白宮，美方希望透過拉攏中亞五國，擴大美國的稀土供應，並抗衡中俄在當地的影響力。此台視新聞網 ・ 12 小時前
背負「樂天精神」交手 金鷲3台將交流賽家鄉出賽
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）桃園亞洲職棒交流賽兩隊同背負「樂天精神」交手，樂天金鷲以1比3不敵樂天桃猿，金鷲3名台將都有出賽，總教練三木肇表示，相信對3名台將是難忘的回憶，也表示交流賽讓球員學到很多。中央社 ・ 13 小時前
捷綠盟科技 推循環經濟產業鏈
捷綠盟科技股份有限公司董事長徐宏權表示，他的職涯並非一開始鎖定環保產業，他早年在不同領域累積經驗，逐漸摸索出自己的方向。他坦言「自己個性上喜歡服務群眾」，這份特質延伸到後來的醫療與環保產業。 從醫療器材到循環建材，跨度看似遙遠，但是核心精神始終一致，希望能藉由產業的力量帶來正向影響。他沒有刻意營造宏大的使命，而是以務實態度，把服務精神轉化為具體事業，從個人層面的「幫助人」到社會層面的「造福群眾」。工商時報 ・ 5 小時前