心臟病發摔車 72H接力手術救回

醫師鄭元熙指出，大量血液積聚於心包膜內（黃圈處）對心臟造成壓迫，若未及時處置恐危及生命。（土城長庚醫院提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

46歲陳小姐日前騎機車返家途中，突感頭暈、意識不穩而失控摔倒，緊急送抵土城長庚醫院時已陷入休克狀態；緊急診查發現陳女心臟外層已迅速累積大量心包積血，高度懷疑合併外傷引發的升主動脈剝離，經緊急啟動跨科整合搶救機制，在關鍵72小時內接力完成「劍突下心包開窗術」、「升主動脈置換術」、「胸骨固定」等重大手術，成功將陳女從生死關頭拉回。

土城長庚醫院胸腔及心臟血管外科主治醫元鄭元熙指出，心包積血是指血液在極短時間內大量堆積於心臟外層空間，造成心臟受壓，無法正常擴張與跳動，血壓會急遽下降，甚至在數分鐘內引發心跳停止，是典型的立即致命急症；而升主動脈為全身最粗大的血管，一旦發生剝離或破裂，出血速度宛如水管爆裂，臨床上不乏患者在尚未送醫前即發生致命後果。

鄭元熙表示，陳女自述長期有反覆頭暈的困擾，過去也曾因突發頭暈騎腳踏車摔倒，但因症狀短暫而未進一步就醫檢查。

針對陳女這次暈倒休克，經影像檢查確認為大量心包積血，醫療團隊第一時間成立跨科搶救小組，由心臟外科緊急執行「劍突下心包開窗術」，迅速解除心臟壓迫、穩定循環；隨後無縫銜接由血管外科進行高難度的「升主動脈置換術」，以人工血管重建破裂的主動脈。在術後並陸續完成止血、調整及胸骨固定等關鍵處置，終於順利挽回陳女一命。

鄭元熙表示，心包積血與主動脈剝離往往來得又急又快，初期甚至可能沒有明顯預兆，卻能在短時間內危及生命，若本身有高血壓、動脈硬化或心血管疾病家族史，應定期追蹤檢查並戒菸控制風險；一旦出現突發性劇烈胸痛、背痛、腹痛，或頭暈、暈厥等非典型症狀，切勿輕忽，務必立即就醫，把握黃金搶救時機。