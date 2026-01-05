心臟直接脫油！每天「爬樓梯2分鐘」內臟脂肪大減13％

久坐早已成為現代人的生活常態，通勤搭捷運、上班一坐就是好幾個小時，讓內臟脂肪與心血管風險在不知不覺中悄悄累積。想要減脂、護心，其實不一定得天天泡健身房。減重醫師蕭捷健分享研究指出，只要善用零碎時間做對運動，不僅能讓內臟脂肪明顯下降13％、肥肚少一圈，甚至連心臟都能「直接脫油」！研究：這樣爬樓梯內臟脂肪大減13%，「心包油」少15％

該研究招募多名BMI超標的肥胖成年人，設計一套「不用器材、也不必長時間投入」的運動模式。受試者每週運動4天，每天分散進行6次「樓梯衝刺」，每次快速爬約4層樓，單次僅需20至22秒。研究結果發現，只要每天累積約2分鐘、持續12週，就能帶來顯著改變：

內臟脂肪減少13％，即使體重沒有明顯變化，腰腹圍卻實際縮小。內臟脂肪主要分布在腹腔內，過量時容易引發代謝症候群，增加糖尿病、血管硬化甚至中風風險。

心外膜脂肪減少15％。心外膜脂肪俗稱「心包油」，就像包覆在心臟外的一層油脂，數值愈高，死亡風險也隨之上升，其重要性不亞於血壓或血脂。當心外膜脂肪超過250ml，死亡風險可能提高1-2倍。

為什麼光是每天短短運動2分鐘就有效？蕭捷健醫師分析，關鍵就在這短短22秒的高強度衝刺，能有效提升胺基酸的燃脂效率。對於肥胖、胰島素阻抗或第二型糖尿病族群而言，體內支鏈胺基酸（BCAA）濃度往往偏高，若缺乏運動，容易堆積並干擾代謝；而這種類似高強度間歇訓練（HIIT）的運動，可促使這些胺基酸被重新動員與利用，讓原本「罷工」的BCAA開始參與燃脂，進一步提升整體代謝效率。

運動對心臟的好處不只減脂肪！鍛鍊心肺死亡率降43％

運動對心臟的益處不僅止於減脂，更能強化心肺耐力。《美國心臟病學院期刊》曾發表研究發現，只要心肺耐力有所提升，死亡風險就會隨之下降，且不論原本心肺功能好壞，只要有進步都能受益，死亡率最高甚至可降低43％。

原來，心肺耐力越好，血管彈性與健康狀態也越棒。令人意外的是，提升心肺強度不必把自己操到氣喘吁吁，只要選擇會微微流汗的快走、慢跑等有氧運動，掌握「可以說話、但不能唱歌」的運動強度，就能有效達到訓練效果。

不只燃脂與護心，爬樓梯還能強化骨頭防骨鬆

研究中的爬樓梯就是許多專家不約而同推薦，民眾將其納入日常生活中的運動。光是提早離開電梯多走幾層樓，用簡單替換的方式，就能增加生活中的運動量與燃脂成效。

此外，爬樓梯屬於典型的「負重運動」，能對骨骼與肌肉施加適度壓力，刺激骨細胞傳遞訊號，減少破骨細胞的骨質吸收，同時促進成骨細胞骨質生成，讓骨骼自然變得更強健，有助預防骨質流失。亞東醫院骨科醫師吳凱文，也將爬樓梯列為骨鬆日常照護運動。

至於擔心環境中樓梯不多、或害怕跌倒的族群，也不必因此卻步。蕭捷健醫師強調，研究重點其實在於善用「碎片時間」進行運動。即使只是走路加快速度，或進行深蹲、原地高抬腿、踏椅子、開合跳等動作，都能達到類似效果，是安全又實用的替代選擇。



