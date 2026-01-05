心臟直接脫油！每天「爬樓梯2分鐘」內臟脂肪大減13％
久坐早已成為現代人的生活常態，通勤搭捷運、上班一坐就是好幾個小時，讓內臟脂肪與心血管風險在不知不覺中悄悄累積。想要減脂、護心，其實不一定得天天泡健身房。減重醫師蕭捷健分享研究指出，只要善用零碎時間做對運動，不僅能讓內臟脂肪明顯下降13％、肥肚少一圈，甚至連心臟都能「直接脫油」！研究：這樣爬樓梯內臟脂肪大減13%，「心包油」少15％
該研究招募多名BMI超標的肥胖成年人，設計一套「不用器材、也不必長時間投入」的運動模式。受試者每週運動4天，每天分散進行6次「樓梯衝刺」，每次快速爬約4層樓，單次僅需20至22秒。研究結果發現，只要每天累積約2分鐘、持續12週，就能帶來顯著改變：
內臟脂肪減少13％，即使體重沒有明顯變化，腰腹圍卻實際縮小。內臟脂肪主要分布在腹腔內，過量時容易引發代謝症候群，增加糖尿病、血管硬化甚至中風風險。
心外膜脂肪減少15％。心外膜脂肪俗稱「心包油」，就像包覆在心臟外的一層油脂，數值愈高，死亡風險也隨之上升，其重要性不亞於血壓或血脂。當心外膜脂肪超過250ml，死亡風險可能提高1-2倍。
為什麼光是每天短短運動2分鐘就有效？蕭捷健醫師分析，關鍵就在這短短22秒的高強度衝刺，能有效提升胺基酸的燃脂效率。對於肥胖、胰島素阻抗或第二型糖尿病族群而言，體內支鏈胺基酸（BCAA）濃度往往偏高，若缺乏運動，容易堆積並干擾代謝；而這種類似高強度間歇訓練（HIIT）的運動，可促使這些胺基酸被重新動員與利用，讓原本「罷工」的BCAA開始參與燃脂，進一步提升整體代謝效率。
運動對心臟的好處不只減脂肪！鍛鍊心肺死亡率降43％
運動對心臟的益處不僅止於減脂，更能強化心肺耐力。《美國心臟病學院期刊》曾發表研究發現，只要心肺耐力有所提升，死亡風險就會隨之下降，且不論原本心肺功能好壞，只要有進步都能受益，死亡率最高甚至可降低43％。
原來，心肺耐力越好，血管彈性與健康狀態也越棒。令人意外的是，提升心肺強度不必把自己操到氣喘吁吁，只要選擇會微微流汗的快走、慢跑等有氧運動，掌握「可以說話、但不能唱歌」的運動強度，就能有效達到訓練效果。
不只燃脂與護心，爬樓梯還能強化骨頭防骨鬆
研究中的爬樓梯就是許多專家不約而同推薦，民眾將其納入日常生活中的運動。光是提早離開電梯多走幾層樓，用簡單替換的方式，就能增加生活中的運動量與燃脂成效。
此外，爬樓梯屬於典型的「負重運動」，能對骨骼與肌肉施加適度壓力，刺激骨細胞傳遞訊號，減少破骨細胞的骨質吸收，同時促進成骨細胞骨質生成，讓骨骼自然變得更強健，有助預防骨質流失。亞東醫院骨科醫師吳凱文，也將爬樓梯列為骨鬆日常照護運動。
至於擔心環境中樓梯不多、或害怕跌倒的族群，也不必因此卻步。蕭捷健醫師強調，研究重點其實在於善用「碎片時間」進行運動。即使只是走路加快速度，或進行深蹲、原地高抬腿、踏椅子、開合跳等動作，都能達到類似效果，是安全又實用的替代選擇。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
人人必學紅綠燈挑食法！阿嬤被宣判活不到65歲，這樣打敗心臟病延命31年 不買儲蓄險的5個理由！改這樣存錢，退休後每月2.7萬元領一輩子
其他人也在看
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
46歲教練養生又自律 醫揪「1習慣」慘罹肺癌：很多人不知道
運動、正確飲食有益健康，但血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，一名46歲健身教練每天積極運動，飲食也非常自律，但卻被診斷出「早期肺腺癌」。患者相當震驚，不解罹癌原因。廖繼鼎詢問後得知，患者每天竟只睡5小時，「遠低於健康人所需的7~9小時。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 11
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
不是易怒者！研究曝「1個性人」最容易失智：常壓力爆棚
除了生理，何種人格特質的人容易失智，頗受矚目。台大醫學院兼任教授、醫師曾文毅表示，以人格特質而言，許多研究發現，個性較為神經質的（neurotic）人日後失智的風險較大，「這類人較追求完美，使其壓力荷爾蒙水平較高，而壓力荷爾蒙會傷害大腦，進而增加失智風險。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
「不想麻煩孩子」婦忍痛數月 醫一看驚：大腸癌腫瘤破了
一名92歲高齡婦人因不想讓子女擔心，隱忍腹痛數個月，直到痛到無法走路才就醫，檢查發現婦人的大腸癌腫瘤已破裂，隨時可能因敗血症致命，經緊急手術切除大腸小腸共60公分。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
冬天為何有人穿短袖不怕冷？ 醫師揭「不怕冷不等於健康」真相：6族群很危險
寒風刺骨的冬季，街頭卻經常出現短袖上身的人，這到底是體質超強，還是身體出了問題？胸腔暨重症醫師黃軒在臉書發布影片提醒，部分人因為基因、運動習慣或棕色脂肪活性高，確實對寒冷敏感度低，但「不怕冷不代表身體健康」，天冷仍穿得單薄，可能帶來健康風險。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發起對話
曹西平疑因高血壓猝逝！沒頭暈胸悶就沒事？醫曝「沉默殺手」瞬間奪命：做1件事有效降血壓
資深藝人曹西平29日被發現陳屍於新北市三重住處，享壽66歲，消息震驚演藝圈。乾兒子Jeremy證實噩耗，透露曹西平生前長期有高血壓問題，卻未固定就醫，外界關注是否與猝逝有關。事實上，高血壓被稱為「沉默的殺手」，國內患者高達588萬人，近3成不自知，往往等到腦中風、心肌梗塞發生才驚覺失控。醫師提醒，高血壓多與生活型態有關，及早量測、調整飲食、運動與體重管理，才能降低致命風險，避免憾事重演。幸福熟齡 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
不是靠吃藥！研究曝「這樣吃」能降高血壓：效果接近第一線藥物
高血壓危害健康。醫師張家銘表示，真正讓血壓失控的因子是血管早就進入「長期發炎、氧化壓力太高」的狀態。去年底發表的整合性研究指出，現代高血壓治療的思維，已慢慢從「壓低血壓」，轉向「修復血管」。一項飲食研究發現，採用地中海飲食的人，收縮壓可明顯下降，亦即正確飲食就已接近第一線降壓藥的效果。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
沒吃什麼卻脹氣？專家揭「3原因」很多人沒料到 5食物快速消氣
雖然脹氣不是最吸引人的話題，但卻是很多人都能感同身受的腸胃困擾。根據「realsimple」網站指出，原因很多，可能是活動量不足、吃了容易脹氣的食物，甚至只是咀嚼不夠仔細。 什麼是脹氣？ 布魯克林邁蒙尼德醫學中心消化科主任 Linda Lee 醫師解釋，脹氣是指腹部感到飽脹與緊繃，通常是由腸胃中的氣體引起。根據美國克里夫蘭醫學中心資料，大約 25% 的人會偶爾出現脹氣，女性在月經期間甚至有高達75%的比例會感到脹氣。脹氣不僅不舒服，還會讓人煩躁、影響日常生活，甚至帶來疼痛。好消息是，透過一些簡單的生活與飲食調整，就能減輕甚至預防脹氣。 常見脹氣原因？ 營養師 Maya Feller 提醒，如果脹氣、放屁或腹部不適過於頻繁，可能與食物不耐症或腸道疾病（如腸躁症 IBS、小腸細菌過度生長 SIBO）有關，應先諮詢醫師找出原因。但多數情況可能只是以下日常因素造成： 1、壓力過大腸道與大腦之間有「高速公路」般的訊息傳遞系統。急性或慢性壓力會影響腸胃蠕動，有些人因此便秘，有些人則會腹瀉。壓力還可能增加胃酸分泌、引起食道痙攣，進一步加劇脹氣。2、活動量不足久坐會壓迫消化器官、減緩消化。即使只是飯後常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 3
明「小寒」到！避早起洗頭 民俗專家提醒6大開運法
這段時間，《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰。」冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳。所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。 《黃帝內經》上說寒冷冬...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 3
男子愛囤特價咖啡豆 喝到腎功能剩不到10%
腎臟科醫師洪永祥指出，台灣潮濕氣候下，有一種黴菌毒素不怕高溫、不怕水洗，甚至在胃酸浸泡下依然存活，已有多起案例因接觸或食入這種毒素導致腎臟嚴重受損。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
跑步會磨壞膝蓋？ 專家揭「意想不到真相」：反而是好事
不時就會聽聞「跑步傷膝蓋」的說法，這究竟是真的嗎？澳洲南澳大學運動科學Hunter Bennett講師表示，雖然跑步確實屬於相對高強度的運動，對膝蓋也是一種負荷，不過透過適度且循序漸進的跑步訓練，不但不會磨壞膝蓋，還可能讓膝蓋更健康！而跑步造成膝蓋受傷，多半是因為過度使用，加上未考慮到運動量和配合飲食調整，他也教大家如何改變觀念、聆聽身體的回饋，安全地獲得跑步帶來的健康益處。 跑步時膝蓋承受負荷確實不小 但人體可自行調適 根據英國《獨立報》報導，Bennett講師解釋，跑步時每次腳落地，身體確實要承受約兩到三倍體重的力道，膝蓋承受的負荷比走路時增加三倍，但不代表膝蓋會因為這些衝擊被磨損。人體的關節是動態的結構，能因應外界刺激進行調整、修復與強化，需要負重才能繼續運作。其中膝蓋內的軟骨是一種強韌、富有彈性的結締組織，有緩衝和保護膝關節的作用。充分的證據表明，真正會讓骨頭或軟骨退化的情況，常常是「長期不使用」，例如長時間臥床或活動受限，反而會讓骨骼與軟骨迅速退化。 跑步反而對膝蓋好？ 研究：跑者膝蓋軟骨更厚、骨密度更佳 跑步確實會讓膝蓋軟骨暫時變薄，但這種變化只會維持幾小時，之後就會恢復原常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
體內濕氣90％是吃出來的！他減肥只吃1類食物 濕氣堆積、腎也壞
為了快速瘦身，有些人採取「只吃肉、不吃澱粉」的極端減肥法，卻不知這樣做可能讓身體濕氣加重！中醫師余雅雯提醒，體內濕氣90％是吃出來的，過度吃肉不僅讓脾胃失衡，還可能引發濕氣堆積、代謝失常，導致痛風、皮健康2.0 ・ 1 天前 ・ 4
醫起看／新研究曝「1保健品」吃太多！心衰竭風險增近9成
醫起看／新研究曝「1保健品」吃太多！心衰竭風險增近9成EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
男人也有「G點」？醫揭「神秘位置」 亂碰冒4症狀=攝護腺炎警訊
許多人在親密互動中，希望觸及伴侶的敏感部位，以增進情感連結與親密感。泌尿科醫師陳鈺昕指出，男性也有類似女性G點的敏感帶，位於攝護腺附近，但操作不當恐害攝護腺發炎，若出現4症狀是攝護腺炎常見警訊，如排尿困難，必須立即停止病就醫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
天天刷牙卻「齒搖骨吸收」 牙醫師曝最常忽略的潔牙步驟
一名60多歲的女性主管，平時工作…民報 ・ 1 天前 ・ 7
寒流來還穿短袖！醫示警：6類人是在玩命
黃軒醫師近日在臉書粉專發文指出，在寒流穿著短袖的現象往往不是逞強，也不全然是遲鈍，而是源自於人體在生理層面上對寒冷的感受，本來就存在顯著差異。人對冷的感覺並不是單靠溫度高低，而是由神經系統、血管反應與大腦判讀共同決定。當環境溫度下降，多數人的身體會迅速啟...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 1
「大重量」才能練出大肌肉？新研究：「這2字」是關鍵
許多人以為高量的重訓才能練出大肌肉，醫師王思恒表示，2026年的研究指出，其實肌肉大小無關乎重量，而是疲勞度，只要練到「力竭」，就可練出大肌肌。因此，別再鄙視拿輕重量訓練的人了，只要確保練到力竭，輕重量絕對不是做白工。選一個讓你在最後幾下表情猙獰，但關節不痛的重量最能練出大肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
快感冒「吞2000毫克維生素C」能壓下去？ 醫曝過量食用代價
日前有網友在Threads分享「如果你有即將快感冒的症狀，想急救不要感冒的你，可以吃下2000毫克的維生素C（發泡錠也可），你那快感冒邊緣的症狀就好了，但會輕微腹瀉」。對此，小兒科醫師傑登在臉書發文分享，維生素 C 是必要營養素，可以維持免疫力正常運作，對一般人來說日常...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5