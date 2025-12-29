心臟直接脫油！每天「爬樓梯2分鐘」 內臟脂肪大減13％

記者蔣季容／台北報導

每天只需要花2分鐘爬樓梯，持續12週內臟脂肪就能大降13％。（圖／記者陳韋帆攝影）

別再說沒時間運動！減重醫師蕭捷健表示，研究顯示，每天只需要花2分鐘爬樓梯，持續12週內臟脂肪就能大降13％，肚子明顯變小；心外膜脂肪也減少減15%，就像直接幫心臟脫掉一件豬油背心。

蕭捷健在臉書指出，一項研究針對BMI超標的肥胖成人進行實驗，受試者每天衝刺爬樓梯4層樓，1次22秒，每天分散爬6次，等於1天只要2分鐘，每週爬4天。過了12週後，發現受試者內臟脂肪降低13％，AVFA（腹部內臟脂肪） 顯著縮小。這就是為什麼很多人明明體重沒變，肚子卻變小了。

廣告 廣告

蕭捷健提及，心外膜脂肪（EAT）也減少15％，減輕心臟負擔。液相層析質譜儀（LC-MS）分析發現，運動會啟動體內的代謝路徑校正，讓原本罷工的氨基酸重新上工。在肥胖、胰島素阻抗或第二型糖尿病族群體內，BCAA（支鏈氨基酸）濃度通常偏高且代謝慢，但這22秒衝刺代謝系統效率提升。

蕭捷健說道，該研究顯示，只需要22秒的樓梯衝刺、每天花2分鐘就能守護心血管健康，所以別再說自己沒時間運動了，「上班時，別去擠那台慢得要死的電梯了。衝上去！如果爬完沒斷氣，恭喜大家，你的心臟剛剛脫掉了一件豬油背心。」

更多三立新聞網報導

台灣人「地震護電視」爆紅！這次卻摔壞 日本網友朝聖讚嘆1句

咖啡「喝1口」也能降死亡率！19年研究曝最佳杯數

雙和醫院爆狼醫！女醫師控「遭磨蹭、捏後頸」 院方回應了

元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流

