心臟科權威揭「早晨5大禁忌」 恐增心肌梗塞、猝死風險
擁有超過20年臨床經驗的美國心臟科醫師布霍瑞吉（Sanjay Bhojraj）警告，人在起床後數小時，其實正處於心血管風險較高的時段，若再吃下高糖、高油脂或刺激性飲食，讓心臟承受額外負擔，恐導致心肌梗塞、猝死風險增加。布霍瑞吉分享自己每天上午9點前絕不做的5件事，幫助降低心血管疾病風險。
布霍瑞吉指出，人體每天清晨都會進入「甦醒模式」，此時皮質醇濃度上升、血壓逐漸攀高，心率變異度則下降，整個心血管系統從休息狀態轉換為活動狀態。研究顯示，心肌梗塞與心因性猝死的發生率，在起床後數小時內會達到明顯高峰，因此早晨的飲食與生活習慣格外重要。
他首先點名「高糖咖啡飲品」。許多人習慣以加糖拿鐵、風味咖啡開啟一天，但一杯往往就含30～50克的糖，喝下將使血糖快速上升，不僅刺激胰島素大量分泌，長期下來可能增加代謝壓力。且很可能在短時間內再次感到飢餓。
二是「拒吃甜點型早餐」，這類NG早餐包含可頌、瑪芬、丹麥麵包等，多半由精製澱粉與飽和脂肪組成，缺乏足夠纖維與蛋白質，容易造成血糖急升急降，讓血糖反覆波動、惡性循環。
三是「加工肉品」。培根、香腸與火腿等早餐食材，但普遍含高内鈉與飽和脂肪，部分產品更添加硝酸鹽等防腐劑，若長期攝取，可能增加心血管疾病風險。
四是「能量飲料」。布霍瑞吉直言，這是他最不建議的選擇，能量飲料同時含有高濃度咖啡因、糖分及其他刺激性成分，可能導致心跳加快、血壓升高，甚至引發心律不整，尤其是在剛起床時飲用。
第五則是「什麼都不吃」。不吃早餐未必不健康，規律的間歇性斷食若有適當補水、保持活動、平穩地展開一天，通常不會有問題，但很人其實是因為太忙而忽略早餐。布霍瑞吉指出，空腹喝咖啡、匆忙上工，甚至空腹服藥，完全靠腎上腺素硬撐，長期下來不僅神經系統容易過度亢奮，還可能造成血糖劇烈波動。
談到自己的晨間習慣，布霍瑞吉表示，他會優先確保蛋白質、纖維與水分的攝取，如雞蛋搭配水果、希臘優格、加入奇亞籽的燕麥粥。他習慣先喝水再喝咖啡，不讓咖啡因成為喚起身體的第一個訊號。
最後他提醒，心臟健康往往不是由單一食物決定，而是長期生活習慣累積的結果。與其追求完美飲食，不如建立穩定且可持續的晨間作息，讓一天從較低壓、較平穩的節奏開始。
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