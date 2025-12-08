心臟科醫學權威連文彬辭世 曾任李登輝御醫

▲曾任前總統李登輝「御醫」、心臟科權威連文彬教授辭世，享耆壽99歲。（圖／財團法人厚生基金會）

[NOWnews今日新聞] 在台大醫院任職超過65年，曾任前總統李登輝御醫的台大內科名譽教授連文彬，傳出在6日晚間辭世，享耆壽99歲。連文彬在屆齡退休前，將退休金全額捐出，成立了財團法人跨世紀醫療促進基金會，基金會每年召開學術研討會邀請國外學者蒞臨擔任研討會主講人。基金會並設有獎助辦法，獎助年青醫師從事醫學研究；台大醫學院院長吳明賢在臉書貼文悼念恩師，感謝他的醫學成就奠定台大醫院及台灣醫界在心臟領域的基石。

被譽為台灣心臟科權威的連文彬，曾擔任前總統李登輝的醫療小組召集人長達13年，其專長為心血管疾病的診療、教學及研究，他自1955年、28歲起開始在台大醫院內科服務至1998年屆齡退休行醫43年，退休後兼任主治醫師繼續行醫。

台大醫院第一例成功開心手術，就是經連文彬檢查診斷後接受手術，並在1969年完成台大醫院第一例永久性心律調節器之置放，曾任台大醫學院及附設醫院內科主任，也擔任中華民國心臟學會理事長。他在專任主治醫師時被派至新設立的心肺功能檢查室（後改為心導管檢查室）工作，負責心血管病人開心手術前的心導管檢查及心血管攝影檢查，協助心臟外科手術的發展。

