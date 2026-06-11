心臟科醫師早晨5大禁忌 含糖、咖啡、能量飲都不碰

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（記者周德瑄／台北報導）美國心臟專科醫師布霍瑞吉（Sanjay Bhojraj）擁有超過20年臨床經驗，他指出清晨是心臟最脆弱的時段，心肌梗塞與猝死在早晨發生率明顯偏高。他在每天上午9點前絕不做以下5件事：

圖／翻攝免費圖庫pexels

一、喝含糖咖啡飲料：加糖拿鐵在正餐前可攝入30至50克糖，導致血糖快速飆升，增加代謝負擔。

二、早餐吃甜點：可頌、瑪芬等精緻碳水缺乏纖維與蛋白質，使血糖劇烈波動，心臟在早晨不該承受這種衝擊。

三、吃加工肉品：培根、香腸含高鈉、高飽和脂肪及硝酸鹽，長期每日食用恐增加心血管疾病風險。

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四、喝能量飲料：咖啡因與刺激性成分可能讓心率加快、血壓升高，甚至引起心律不整，對布霍瑞吉而言是零容忍的禁忌。

五、空腹進入高壓狀態：許多人不是真正斷食，而是靠腎上腺素撐著空腹喝咖啡、匆忙工作，對心臟造成額外負擔。布霍瑞吉強調，早晨的飲食與情緒狀態遠比大多數人想像的重要。

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