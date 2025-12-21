心臟移植等候大作戰！ 300人排隊僅80例捐贈？醫：先用「手掌馬達」搶回生活品質、替心臟續命





心臟衰竭是一種會逐步影響呼吸、活動與睡眠品質的嚴重疾病，從「走幾步就喘」到「連平躺都困難」都是警訊。

心臟專家劉國聖、鄭羽廷醫師指出，現代治療已從藥物擴展至心室輔助器與心臟移植，讓末期病人仍有改善與延長生命的希望。本篇將帶你快速了解心衰竭的症狀、治療方式與最新裝置發展。

提問：請問心臟衰竭會出現哪些症狀？

劉國聖醫師：心臟衰竭的症狀主要是用喘來表現。

剛開始的時候，病人的喘會是在活動之後才會加重。

隨著疾病的進展，最後病人在休息的狀態之下，也會覺得喘不過氣來。

另外一個常見的症狀是所謂的端坐呼吸，就是病人在睡覺的時候沒有辦法躺平睡覺，必須要把枕頭墊高，甚至到嚴重的時候，必須要坐立的情況才能睡眠。

提問：心臟衰竭要如何治療？

劉國聖醫師：心臟衰竭的主要治療還是以藥物為主。

除此之外，針對特別的病人，可以針對衰竭的病因來做針對性的治療。



比如說如果是冠狀動脈的狹窄，可以考慮做冠狀動脈支架或是冠狀動脈繞道手術。

針對嚴重的瓣膜病變，可以做瓣膜的修補或是瓣膜的置換手術。

如果手術跟藥物都沒有辦法改善病人的症狀，最後對病人來說最有效的治療方式就是心臟移植。

因為等待移植的病人數目很多，但是每年捐贈者的數目有限，在這一類的病人目前醫學上還有一個東西可以幫忙，就是所謂的心室輔助器。

提問：請問什麼是心室輔助器？

劉國聖醫師：心室輔助器，它的主要的組成部件有三個，是由兩個管子跟一個馬達。 其中一個管子把心臟的血引到機器上，經過馬達加壓之後，再由另外一個管子送回病人的身體裡面。

在我們臨床上使用的心室輔助器，簡單可以分為短效型心室輔助器跟長效型心室輔助器。

提問：請問什麼是短效型心室輔助器？

鄭羽廷醫師：短效型的心室輔助器，就是它使用的期限沒有辦法很久，大約在兩週到一個月左右。

這些短效型的心室輔助器有健保給付的，有一些是病人自費的選擇。

這個當然要視每個人心臟衰竭的情況，而適合選擇哪一種不同的短效型心室輔助器裝置。

劉國聖醫師：短效型的心室輔助器，它的馬達結構體積比較大，所以馬達是放在病人的體外，會有兩個比較大的管子，從病人的身體裡面拉出體外，接到這個馬達上。 一個管子是把血從病人的身體引到馬達，一個管子是從馬達把血送回病人的身體裡面。因為馬達在病人的身體外面，所以病人的活動相對限制比較多。

病人還是可以活動，但是需要專人的幫忙協助之下，才能下床活動。這樣的病人沒有辦法帶著機器回家，必須要在醫院裡面，一直等到這個機器成功的脫離，或是轉移到下一個階段。

最常見的下一個階段，就是所謂的心臟移植。這是短效型的心室輔助器。

提問：請問什麼是持久型心室輔助器？

鄭羽廷醫師：持久型的心室輔助器，它是整個可以埋在心臟上面的設計，所以你最後只會有一條電線，就是離開你的肚子，用來控制這個持久型的心室輔助器，以及供應它電力。

劉國聖醫師：長效型的心室輔助器，它的馬達的大小，大概只有我們的手掌這麼大，所以這個馬達可以完全的埋在身體裡面。 病人只有一個電源線，會從病人的身體穿到體外。 這個電源線，一般是接在牆上的電源，但是病人需要活動的時候，可以接上攜帶式的電池，病人就可以自由的活動。

病人穿的衣服、背的電池，從外人看來幾乎不知道病人有接受心室輔助器的手術，所以病人的活動可以非常的自由。

在美國跟歐洲，這種長效型的心室輔助器，有超過一半的病人是所謂終極使用，就是病人也不再接受心臟移植，只要帶著這個機器，就可以過著幾乎是正常的生活。

當然也有接近一半的病人，這個長效型的心室輔助器，最後還是要過渡到心臟移植。

短效型的心室輔助器，它的使用一般是以數週到數月為原則，但是長效型的心室輔助器，在全世界的使用經驗，都可以使用到數年以上。

那目前在國際上最長的使用時間，已經有超過十幾年的病人。

提問：問哪些狀況會考慮心臟移植？

劉國聖醫師：心臟移植目前還是對治療末期心臟衰竭最有效的治療方式，也是治療的黃金標準。

目前心臟移植短期的，一年的存活率大概都可以達到90％，十年的存活率大概是接近70％。

心臟移植目前最大的困難是捐贈者的來源有限。

在台灣每年的捐贈者，大概是70到80例之間，但是需要等待心臟移植的病人，一般都在300個病人以上。

心臟移植的病人必須接受長期抗排斥藥物的使用，接受抗排斥藥物就會讓病人的抵抗力變差，病人容易有感染的問題，長期來說也會增加惡性腫瘤的風險。

鄭羽廷醫師：如果病人心臟衰竭的症狀嚴重，用藥物控制也沒有辦法緩解，過去一年需要反覆的住院、使用強心藥物，或者是甚至心臟衰竭已經嚴重，已經危急到需要放上葉克膜、短效型的心室輔助器、或者是長效型的心室輔助器，心臟移植還是能夠長期存活最好的選擇。

