心臟突停止跳動倒地！大咖男星驚傳逝世享壽65歲 愛妻悲痛證實了
記者蔡維歆／綜合報導
曾演出「教父3」與「異種」的好萊塢男星安東尼古德拉（Anthony Guidera）驚傳過世，享壽65歲！安東尼的妻子瓦萊麗（Valarie Guidera）悲痛透露，丈夫是在5月11日於南加州的家中客廳毫無預警地突然倒地。當時安東尼的心臟瞬間停止跳動，情況一度極度危急，家人隨即緊急將他送往附近醫院搶救。但他卻始終陷入昏迷，眼看病況歷經數週毫無起色，家人最終決定放手。
安東尼古德拉於1990年踏入影壇，首部作品便是在名導法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）執導的犯罪史詩巨作「教父3」中，飾演與自己同名的保鏢「安東尼」。雖然當時戲分不多，但他極具辨識度的外型成功在好萊塢打開知名度，隨後也陸續接演不少經典電影。
而為了完成安東尼生前對於「臨終照護」的遺願，家屬忍痛拒絕了無效的積極醫療干預，同意撤除生命維持系統，並將他帶回熟悉的家中，在摯愛親友的圍繞陪伴之下，走完人生最後一程。目前他的官方確切死因仍有待進一步釐清。
更多三立新聞網報導
《鐵拳教育》爆紅出事！女督察認做「縮胸手術」掀厭女爭議網吵翻
幫討650萬樂高慘變謀殺犯！知名YouTuber認了被封口：公開內幕會坐牢
《鐵拳教育》開紅盤卻成最後告別！宋英奎驟逝震撼韓 最終遺作粉絲淚崩
《鐵拳教育》爆紅！金南佶2度拒演「間接救了劇本」 背後換角內幕曝光
其他人也在看
雨彈繼續炸！「大量雲雨帶」向中南部移 12縣市豪、大雨特報 大雷雨轟2地
氣象署今（10）日針對12縣市發布豪雨特報，表示受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，今日高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
股價衝6字頭新高價！「銅箔大廠」5月營收達9.41億元年月雙增 看好HVLP4需求持續增加
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導CCL飆股、銅箔大廠金居（8358）昨（9）日公布5月營收達9.41億元，月增4.56%、年增41.38%；今年1至5月累計營收為43.74億元，...
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
梅雨解渴…這座水庫「暢飲」4300萬噸居冠！進帳量前3名有2座在南部
受滯留鋒面及西南氣流影響，台灣連日下起大雨或豪雨，全台水庫預期可進帳逾2億噸水，這次南部水庫大補水，其中，曾文-烏山頭水庫系統預期可進帳4300萬噸水，居全台水庫之冠，蓄水率回升至14.3%，一解南部旱象。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
飛機餐誰家最好吃？長榮華航星宇掀論戰 一款飛機餐被推爆
搭機出國時，飛機餐好不好吃絕對是關鍵！一名喜歡長榮航空飛機餐的女網友習慣出國都選搭長榮航空，但偏偏媽媽卻是華航的忠實粉絲，讓她趕緊上網發文求救，詢問大家的飛機餐喜好。這篇貼文成功吸引大量網友討論，意外讓星宇航空成為飛機餐界的高人氣指標。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹
黑米、紫米養生又健康？營養博士示警：小心吃錯害血糖狂飆更慘
大家一聽到黑米紫米就覺得是養生健康食品。但事實上，「黑米」和「紫米」是完全不同的食物，吃錯了不但無法瘦身，還可能讓血糖失控，甚至出現胃脹氣、不舒服。 黑米是糙米的近親 營養師博士吳映蓉表示，黑
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
表面大方其實超容易吃醋的星座TOP5！射手也上榜，看起來沒事心裡早就默默吃醋到不行！
有些人在感情裡看起來很成熟、很有安全感，另一半跟誰聊天、和誰出去，好像都能淡定面對，但其實有些星座只是太會忍、太會裝沒事而已，表面雲淡風輕，心裡早就默默吃醋到不行！他們不一定會直接發脾氣，但會開始變冷淡、情緒怪怪的，甚至偷偷觀察你的一舉一動。
傅子純8年愛妻首發聲！徹夜失眠「心被撕一半」淚喊：來世再找到彼此
傅子純日前赴印尼峇里島開心度假，未料返台傳出噩耗，昨日爆發急性血癌失去呼吸心跳，緊急送往淡水馬偕醫院搶救不治，享年46歲。出道逾20年的他，一直是演藝圈「緋聞絕緣體」，與圈外妻子結婚8年感情甜蜜，5月20日更帶著愛妻泡溫泉，寵妻形象深植人心。面對摯愛驟然離世，遺孀今（8）日清晨5點多於社群平台首度發聲，字字句句令人鼻酸。