心臟突停止跳動倒地！大咖男星驚傳逝世享壽65歲 愛妻悲痛證實了

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記者蔡維歆／綜合報導

曾演出「教父3」與「異種」的好萊塢男星安東尼古德拉（Anthony Guidera）驚傳過世，享壽65歲！安東尼的妻子瓦萊麗（Valarie Guidera）悲痛透露，丈夫是在5月11日於南加州的家中客廳毫無預警地突然倒地。當時安東尼的心臟瞬間停止跳動，情況一度極度危急，家人隨即緊急將他送往附近醫院搶救。但他卻始終陷入昏迷，眼看病況歷經數週毫無起色，家人最終決定放手。

安東尼古德拉1990年踏入影壇。（圖／翻攝自x）

安東尼古德拉於1990年踏入影壇，首部作品便是在名導法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）執導的犯罪史詩巨作「教父3」中，飾演與自己同名的保鏢「安東尼」。雖然當時戲分不多，但他極具辨識度的外型成功在好萊塢打開知名度，隨後也陸續接演不少經典電影。

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而為了完成安東尼生前對於「臨終照護」的遺願，家屬忍痛拒絕了無效的積極醫療干預，同意撤除生命維持系統，並將他帶回熟悉的家中，在摯愛親友的圍繞陪伴之下，走完人生最後一程。目前他的官方確切死因仍有待進一步釐清。

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