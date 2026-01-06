心臟術後突發腦神經損傷 醫及時啟動「高壓氧」逆轉危機

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】心臟手術完成，往往不是治療的終點，術後潛在的腦部缺氧或氣體栓塞等神經併發症，可能讓病人與家屬再度面臨生命的嚴峻考驗。一名60歲的張先生，他因二尖瓣逆流接受微創心臟手術，原本手術順利，但術後張先生甦醒時，卻出現左側肢體無力及眼球活動異常的問題。面對突發的神經損傷，亞東醫院高壓氧中心主任、家醫科醫師張厚台第一時間研判，可能與術後腦部缺氧或氣體栓塞有關，立即啟動急性期高壓氧治療，成功為病人爭取黃金恢復時機。

術後昏沉即介入高壓氧治療 神經功能逐步回穩重拾生活力

張厚台醫師指出，張先生送往加護病房途中，一度意識昏沉，醫療團隊馬上與時間賽跑，給予急性高壓氧治療。首次療程後，左手手指已能活動；第二次療程後，左腳可自行抬起。兩周內，張先生順利從完全臥床進展到能長時間坐輪椅，並開始進行吞嚥與站立訓練，生活功能逐步恢復。

從缺氧到修復 高壓氧在術後扮演「神經保護」角色

張厚台主任表示，心臟手術後，患者有可能在短時間內因血流動力學變化，引發腦部缺氧或氣體栓塞等神經併發症。由於這類病情變化快速，若未即時介入，恐造成不可逆的神經損傷。臨床經驗顯示，在急性期及早導入高壓氧治療，減少持續缺血對神經組織的傷害。

張厚台主任解釋，所謂高壓氧治療原理，是讓病患在高於1.4大氣壓的環境下吸入100%純氧，此舉能讓氧氣大量溶解於血漿中，快速提升腦部組織的含氧濃度。這不僅能改善腦部微循環、逆轉因缺氧引起的神經功能受損，對於氣體栓塞更能縮小阻塞血管的氣體體積，大幅降低腦組織持續缺血與損傷的風險。

術後神經異常別輕忽 醫籲把握黃金期即時介入治療

近年國際研究也逐漸支持高壓氧在心臟醫療中的角色。張厚台主任提到，研究發現，心臟手術或心肌再灌流治療合併高壓氧介入，可改善心臟輸出功能、降低心肌損傷指標，並有助於術後恢復與加護病房住院天數的縮短。

張厚台主任強調，對於心臟手術患者，術後神經異常不是「觀察看看就好」的小事，特別是在面對神經損傷時。高壓氧技術及時到位，即時處置，才有機會幫危急的病人創造一線生機。

