心臟衰竭不可逆？掌握兩大類型與治療重點，穩定控制也能好好生活

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

文: 黃晨祐(國泰綜合醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師)

心臟衰竭是指心臟無法有效將血液輸送到全身，導致器官組織缺氧、體液滯留，進而引發一連串全身器官衰竭的症狀與併發症。

目前根據左心室射血分率（Left Ventricular Ejection Fraction, LVEF）的不同，臨床上可將心臟衰竭分為兩大類： 左心室射血分率低下型 和 左心室射血分率輕微低下或保留型； 兩者在病因、治療與預後上略有差異，但都對病人的生活品質皆有明顯影響。

廣告 廣告

心臟衰竭的兩種類型

1. 左心室射血分率低下型

左心室射血分率低於40%，而正常成年人的左心室射血分率應大於60%。簡單來說，就是心臟收縮力變差，無法把足夠的血液打出心臟，這類病人常見於心肌梗塞、嚴重狹心症、心肌病變、心肌炎等患者。

2. 左心室射血分率輕微低下或保留型

左心室射血分率大於或等於40%，但心臟已出現心室增厚、心房擴大或是左心室舒張功能異常，無法有效在心臟下一次收縮前將心室「充滿血液」，目前認為大多來自於心肌異常的纖維化。此類型心臟衰竭患者常伴隨其他慢性疾病，常見於年長者、高血壓、糖尿病、肥胖、慢性腎臟病或女性患者。近年來顯示，正常左心室射出分率心衰竭的盛行率逐漸上升，其全因死亡率並未較低，因此同樣需要積極治療與照護。

常見症狀

不論是哪種類型的心臟衰竭，症狀主要包括：

*呼吸困難、端坐呼吸：尤其在活動後或平躺時明顯。

*下肢水腫：腳踝、小腿腫脹，有時合併體重快速增加。

*疲倦無力：因為器官缺血導致活動耐受力下降。

*咳嗽、咳痰：尤其是夜間或清晨加劇，嚴重時可能有泡沫痰。

診斷心臟衰竭方式

1.詳細病史與身體檢查。

2.胸部X光：可檢查心臟大小與肺部積水、排除其他肺部疾病。

3.心電圖：排除心律不整與心肌缺氧。

4.心臟超音波：最重要的工具，可評估左心室射血分率、舒張功能、瓣膜狀態等。

5.血液檢查：NT-proBNP(N端前腦利鈉肽)是反映心臟負荷的指標，對於診斷與追蹤心臟衰竭病情有幫助。

6.心導管檢查：懷疑冠狀動脈心臟病時可考慮施行。

治療原則

心臟衰竭的治療首要目標是改善症狀，其次是減少心衰惡化住院率和減少心血管死亡。治療方式會根據射血分率的不同而有所差異。

左心室射血分率低下型治療

藥物治療

ACEI 或 ARNI：血管張力轉換酶抑制劑或血管緊張素受體-腦鈉素酶抑制劑。 β-blocker：β 交感神經阻斷劑。 MRA：礦物皮質激素受體拮抗劑（例如spironolactone 或fnerenone）。 利尿劑：利尿劑用於控制水腫、肺部積水。 SGLT2 抑制劑：鈉-葡萄糖共同轉運蛋白 2 抑制劑，近年研究證實對射出分率降低型心衰竭（HFrEF）具有改善預後的效果。

更嚴重病人可考慮心臟再同步節律器、左心室輔助器或心臟移植評估。

左心室射血分率輕微低下或保留型

控制相關共病症：控制高血壓、糖尿病、肥胖、腎臟病與心律不整 使用利尿劑控制體液滯留 SGLT2抑制劑與Finerenone是目前少數對HFpEF有證據支持的藥物

飲食與生活注意事項

心衰竭患者在日常生活中需特別注意以下幾點，以延緩疾病惡化：

*限制鹽分攝取：建議每日鈉攝取量不超過 2-3 克（約等於食鹽 5 克）。

*控制水分攝取：若有水腫或低鈉血症者，每日飲水量須由醫師評估調整。

*定期量體重：每日固定時間量體重，如體重增加 >2 公斤 / 3天，應儘速就醫。

*維持規律運動：適當的心肺復健運動可提升體能與生活品質。

*戒菸戒酒：尼古丁與酒精皆會加重心臟負擔。

*定期回診與用藥依從性：規律服藥並遵守醫囑，是穩定病情的關鍵。

心臟衰竭是一種可控制、可穩定的慢性疾病。透過早期診斷、個別化的治療與良好的生活習慣，多數患者能維持良好的生活品質。若您有相關症狀，請儘早尋求心臟專科醫師評估，讓心臟獲得最適當的照護。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像））

延伸閱讀：

·「這些水果」不甜卻容易讓你胖！專家黑名單曝 小番茄、檸檬上榜

·吃起來不鹹！營養師公布「6種食物」都藏高鈉 堅果、運動飲料都中