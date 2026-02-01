心臟衰竭五年死亡率高達50% 專家提醒及早介入，提升存活率與生活品質

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

世界衛生組織指出，心血管疾病已是全球首要死因，每年約有1,800萬人因心血管疾病過世。台灣亦不例外，心血管疾病已連續超過15年高居國人第二大死因，平均每23分鐘就有1人因心血管疾病死亡。其中，心臟衰竭不僅發作時間難以預測，也使患者頻繁出入醫院，造成醫療量能緊繃，並影響患者及照護者的生活品質。

林口長庚醫院心臟內科謝宜璋教授及臺大醫院心臟外科陳益祥教授提醒，心臟衰竭並非單純老化或疲勞所致，其影響牽動全身，高風險族群應提高警覺，及早就醫介入，避免錯失治療時機。

心衰竭症狀易被忽視 「喘、下肢水腫、疲累」別當小毛病

心臟衰竭患者早期常出現喘、下肢水腫及疲累症狀，容易被誤認為生活作息不佳或壓力造成。謝宜璋指出，心臟功能不佳導致腦部血液供應減少，造成疲憊感；若病情惡化，患者可能需坐著才能呼吸，右心衰竭時還會出現下肢水腫。若患者同時有三高、抽菸、肥胖或家族病史，風險更高。

謝宜璋強調，心臟衰竭如同癌症般致命，每次惡化與住院都會讓心臟功能下降，死亡率隨之增加。研究顯示，急性心臟衰竭患者出院一年內死亡率約16%，五年死亡率高達50%，與癌症相當。治療不僅需針對心臟，更要積極管理共病，及早介入。

心臟移植資源有限 患者恐陷惡性循環

末期心臟衰竭治療主要依賴心臟移植與左心室輔助器（LVAD）。然而，台灣每年僅有約60–80顆心臟可供移植，等待名單上卻有逾350人。陳益祥指出，等待過程中約半數患者會再次住院，每次住院都可能造成腎臟、肝臟等器官受損，甚至喪失移植資格，陷入反覆惡化與治療受限的惡性循環。

近年來，LVAD已成為末期心衰竭患者的重要治療選擇。臨床數據顯示，心臟移植患者十年存活率約50%，而使用LVAD患者五年存活率可達80%。部分年輕患者選擇以LVAD取代移植，避免長期抗排斥藥對腎臟的傷害。LVAD不僅可作為等待移植期間的保護傘，減少再住院次數，也能提升生活品質，對不適合移植的高齡患者，更是延長壽命的重要選項。

謝宜璋指出，LVAD可改善患者呼吸困難，提升生活品質，有些患者使用後甚至不再需要心臟移植。陳益祥教授也分享案例，一名20多歲因心肌炎危急的患者，裝置LVAD後病情穩定，即使有移植機會，也因生活品質改善選擇持續使用輔助器。此外，國外也有患者使用LVAD後心臟功能逐漸恢復，甚至成功取下儀器。

專家強調，心衰竭病程變化快速，若拖延至反覆住院或藥物急遽增加，其他器官功能可能受損，將錯失最佳治療時機。因此建議患者及家屬，應及早與醫療團隊討論，積極考慮LVAD介入，提升存活率與生活品質。

（記者李政純，圖片來源：motionelements）

